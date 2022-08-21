演練攻台？共軍武裝直升機200公里跨海「超低空飛行」

共軍第73集團軍某陸航旅演練200公里超長距離跨海超低空飛行。（央視影片截圖）

中共 8月初圍台軍演後，大小演習仍不斷。央視軍事報導，近日閩南某機場 ，東部戰區第73集團軍某陸航旅組織編隊進行跨海200公里以上超低空飛行訓練。且該陸航旅打破以往慣例，從以往的支援配屬改為主戰部隊。

在解放軍 圍台軍演後，解放軍東部戰區發言人稱今後仍將常態組織對台海方向戰備警巡。這次披露的解放軍陸航部隊成主戰部隊且演訓超長距離的跨海低空飛行，目標明顯針對跨越台灣海峽後的攻台演練。

央視報導解放軍東部戰區第73集團軍最近在閩南海域進行海上低空飛行展開跨晝夜訓練。有20多架直升機依次升空，運輸、武裝等不同機型直升機在空中完成戰術編組後，向目標空域展開機動。

報導稱，海上超低空飛行會受海面擾流、海面反光等影響，操縱難度大，危險系數高。為攻克這個訓練難題，從某陸航旅旅領導到教員再到機長輪番進行首飛試訓，同時展開全員全裝跨海200公里以上超低空飛行訓練，讓官兵們在訓練中挑戰極限。在連續多天的演習中，官兵們完成了多方式空中偵察、海上低空突防、火力打擊等課目。

報導稱，此部隊在2020年首次於全軍陸航部隊中打破以往支援配屬慣例，展開以陸航部隊為主的整建制體系演習。

第73集團軍某陸航旅營長胡心羽稱：「現在我們突破常規，陸航為主，合成和其他的兵種力量為輔，加強陸航實戰化練兵的強度和難度，讓陸航官兵更有主戰主用的意識和緊迫感。」

另據浙江海事局網站今天再發布航行警告，8月22日2時至16時，東海部分海域進行實彈演習，禁止駛入。