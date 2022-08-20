中「反美鬥士」網紅陷在美買房爭議 遭全網禁言

中國知名「反美鬥士」網紅司馬南所有的社群帳號因「違反相關法律法規」遭禁言。(圖截取自新浪微博)

中國知名「反美鬥士」網紅司馬南近日被踢爆2010年在美國買房，引發網路社群 激烈的正反混戰後，疑遭官方出手維穩。今天中午，司馬南所有的社群帳號因「違反相關法律法規」遭禁言。

現年66歲的司馬南是中國左派網紅，坐擁逾3000萬粉絲，因為時常發表反美激烈言論，被封為「反美鬥士」。他曾批評別人「反美是工作，赴美是生活」，近日卻被踢爆2010年花25.7萬美元在美國加州 買了一間房子，現值58萬美元，引發輿論炸鍋與激烈混戰。

綜合自由亞洲電台報導與社群訊息，多名中國自由派網紅痛批司馬南整日宣講反美，成為流量王，卻拿著販賣意識形態獲得的錢去美國買房子，給美國政府繳了多年的稅費；「滿口反對美國，卻幹著愛國生意的勾當」。

有網友高級酸反串：「你們能一下拿出一百萬嗎？你們能買得起美國的房子嗎？你們這群鍵盤俠天天跟狗一樣，跟著人家後面罵美國罵得不亦樂乎」。

網友指出，25.7萬美元在2010年相當於137名中國普通勞動者一年不吃不喝，才能湊出這筆錢。許多人提問，當年中國個人外匯每人每年規定額度為5萬美元，司馬南如何購得這間房子？怎麼把資金搬去美國？質疑司馬南人在中國反美賺錢，妻小卻住美國。

對此，司馬南15日陸續發布3段「美國房事醜聞」影片，招認確實在美國買了一個「小房子」。「鋪天蓋地都是關於這個事情的報導，我現在必須非常沈痛的心情跟大家檢討，犯下如此嚴重、不可饒恕的罪行，我感到追悔莫及，我辜負了網友對我的期待...」。

但他信誓旦旦聲稱全家沒有美國籍，「沒有這回事兒，你拿出證據，這房子送你」。至於有沒有綠卡 、美國房子誰住？「我們家沒有綠卡，房子交人打理，誰住我不知道。反正我們家沒人住過」。

有人質疑他：「是不是對祖國現代化建設沒有信心，而看好美國」？

在美國置產的司馬南又拿出「反美」本色稱：「我確實把美國想的太好了，2010年中美關係還過得去，我絕沒想到他們（現在）這麼流氓，我對帝國主義的流氓本質認識不清楚，這是我的一大罪行，必須深刻認識」。

司馬南認了美國買房遭輿論圍剿後，中國多名左派網紅幫忙緩頰。中共環球時報前總編輯胡錫進發文反問：「在美國買過房子，投過資，就不能批評美國了」？他聲稱，對美輿論鬥爭需要中國的知識份子群體和網路界整體參與，「怎麼在美國買過房子就沒資格了呢」？

司馬南去年開始持續追打聯想集團「賤賣國有資產」，引發注目。他昨天再發影片向公安部、中央網信辦實名舉報「聯想花錢操控輿論」。

連日來在網路社群引發混戰後，今天中午，司馬南的微博、抖音、今日頭條等社群帳號皆因「違反相關法律法規」遭禁言，再度引發網路熱議。