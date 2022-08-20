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港府：港人被騙至東南亞求助案增至28宗

香港特派員李春/香港即時報導
7月29日，香港保安局局長鄧炳強出席「2022年國家安全齊參與」計畫頒獎典禮。圖為鄧炳強於典禮致辭。（香港中通社）
7月29日，香港保安局局長鄧炳強出席「2022年國家安全齊參與」計畫頒獎典禮。圖為鄧炳強於典禮致辭。（香港中通社）

香港懷疑被誘騙至東南亞國家的求助報案繼續增加，當局證實已接獲28宗求助，其中14人已確保安全，另外4人分別在緬甸和柬埔寨。

香港保安局局長鄧炳強說，至今收到的28宗港人懷疑被誘騙至東南亞國家的求助個案，有10人已返港，4人確認安全，其餘14人有10人相信在緬甸、4人在柬埔寨。香港政府正與中國外交部駐港公署、國際刑警等合作，聯繫東南亞國家方面，盡力營救受害人，同時亦正在香港調查，但細節不便公布。

他說，明白被人禁錮聯繫不到，要靠家人或出門前跟家人交代去做甚麼、去哪裡等任何可疑情況，家人第一時間報警求助。另外，這些受害人很多時被要求與香港家人聯絡，要求贖款，希望香港家人幫忙報案。

香港入境事務處的「協助在外香港居民小組」說，已設立Whats App專線，處理港人懷疑誘騙到東南亞國家，被禁錮從事非法工作的個案，專線號碼為5190 8909。在外香港居民如需其他協助，可以致電24小時求助電話1868，亦可透過入境處流動應用程式」或網上表格求助。

香港警方新公布三條 「海外求職錦囊」 ，內容包括要留意聘方有無註明公司資料，聲稱無需學歷或經驗、無需面試便立即錄用、報酬可觀又包機票食宿；應徵前應該了解聘方公司業務性質和背景、當地工作簽證、稅務、住宿、給薪等安排，並且詳細了解聘書條款；如下決心遠赴海外工作，出發前應了解中國駐當地領事館的地址、電話，以及其他求助方法，並向家人或朋友交代當地工作的地址和公司資料。

香港 東南亞 緬甸

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