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中國新增2678例確診 孫春蘭要海南「咬緊牙關」奮戰

記者廖士鋒／即時報導
國務院副總理孫春蘭在海南持續督戰，強調要咬緊牙關、連續奮戰，以快制快堅決打贏疫情防控這場硬仗。（取材自「海南發布」微信公眾號）
國務院副總理孫春蘭在海南持續督戰，強調要咬緊牙關、連續奮戰，以快制快堅決打贏疫情防控這場硬仗。（取材自「海南發布」微信公眾號）

中國疫情仍然持續發展，昨日新增2,678陽性感染者，正在海南「督戰」的中國副總理孫春蘭強調要咬緊牙關、連續奮戰，以快制快堅決打贏疫情防控這場硬仗。

據中國衛健委通報，18日新增病例，海南仍有1,499例，緊接在後的是西藏680例、新疆（含兵團）256例，而目前疫情已經擴至24個省區，佔所有省區的近八成之多。

據「海南發布」微信公眾號消息，孫春蘭17日至18日在三亞市、陵水黎族自治縣視察並召開視訊調度會，她指出，海南疫情防控工作力度不斷加大，疫情蔓延勢頭得到有效控制，但仍處於複雜嚴峻、不進則退的關鍵階段，各項防控工作只能加強，不能鬆懈。要堅定不移貫徹「動態清零」總方針，在疫情防控這場大仗硬仗中經受考驗、錘煉作風，乘勢而上、決戰決勝。

疫情第二嚴重的西藏則持續有地方宣布管控措施，山南市19日凌晨宣布，直到22日結束將實施「區域最嚴管控措施」，對澤當主城區及各縣城所在地、鄉鎮所在地及其他中高風險區嚴格落實「足不出戶」管理措施，對低風險區域除進行核酸檢測外，嚴格落實非必須不出門管理措施，生活物資採購嚴格執行限人限時外出採購制度，經批准允許每戶每三天派一人，持本人和家庭成員近三天核酸檢測陰性證明外出採購生活必需品。

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