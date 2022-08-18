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經濟「黑天鵝」 汽車製造缺零組件 上海官方向四川要電

中央社台北18日電
圖為上海市浦東新區的上海汽車臨港工廠。(新華社)
圖為上海市浦東新區的上海汽車臨港工廠。(新華社)

中國能源大省四川近日限電停產，已導致上海汽車製造業面臨零組件短缺。上海市經信委16日向四川省經信廳發函，商請後者支持四川汽車產業重點企業電力保障，減少白天限電時間。

四川限電已成為今年中國汽車業繼上海疫情封控後又一「黑天鵝」事件，後續恐再度衝擊全球汽車供應鏈。

華夏能源網報導，上海經濟和信息化委員會在函中表示，近日收到了上海汽車集團和特斯拉公司反映，受到四川省部分街鎮限電影響，重點汽車零組件供應商無法足量生產，導致上汽乘用車、特斯拉等主機廠出現了零組件短缺，影響整車下線。

上海經信委表示，為保障兩地產業鏈供應穩定，特商請四川工信廳協調當地有關部門，為這些企業傾斜一定的電力資源，減少白天的限電時間，滿足企業連續足量生產需求。

這封要電信函，還附上四川受限電影響的汽車零組件企業名單。

四川因為極端高溫導致水力發電大減，加上用電量創新高，首度面臨全天電力電量「雙缺」的窘境。

四川省經濟和信息化廳、國網四川省電力公司14日聯合下發緊急通知，要求15日起工業電力用戶「讓電於民」，停產停工6天。

四川是汽車製造大省，許多汽車行業相關企業和零組件企業在四川設廠，限電直接影響汽車產業鏈企業的正常生產。

據報導，豐田汽車位於成都的合資工廠已經宣布停產，一汽大眾、神龍汽車和吉利商用車在四川的工廠也受到了不同程度的影響。電池巨頭寧德時代位於四川宜賓的工廠也已停產，該工廠是寧德時代國內主要的鋰電池生產基地之一。

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