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電動車充不了電 高溫限電讓川渝特斯拉充電服務暫停

記者黃雅慧／即時報導
受到高溫限電影響，特斯拉在成都、重慶地區的充電站多處於關閉或服務受限的狀態。美聯社
受到高溫限電影響，特斯拉在成都、重慶地區的充電站多處於關閉或服務受限的狀態。美聯社

中國電動車產業四月以來受到疫情封控停工停產影響，近期連日高溫限電也成為該產業另一隻「黑天鵝」。除了汽車生產收到高溫限電停工之外，在電動車充電領域也造成一定困難。據界面新聞報導，包括蔚來、特斯拉與小鵬汽車等位於成都多個超充站將暫時關閉或是服務受限。

一位蔚來汽車員工表示，蔚來位於成都的多家蔚來服務中心斷電，機場路店的換電站和充電樁也將採取斷電；此外，特斯拉官方也發布公告，截至17日，成都地區14個超充站中，僅有兩個超充站保持營業，其餘處於服務受限或暫時關閉的狀態，重慶地區超充站則均為服務受限或暫時關閉； 與此同時，有網友在社交媒體上補充說他近期收到來自小鵬汽車的訊息提醒，該簡訊顯示，受極端高溫天氣影響，小鵬位於成都的多個超充站近期採取不定時營業或暫停營業以保障居民用電。

中央氣象台近期已連續28天發布高溫預警，最近6天均為最高級別的高溫紅色預警。其中四川省堪稱位於火爐中心。四川在14日發布《關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知》，通知中明確要求，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶（含白名單重點保障企業）實施生產全停（保安負荷除外），放高溫假，讓電於民，時間自15日0時至20日24時。

川渝地區是中國六大汽車產業集群之一，2021年汽車年產能為272.54萬輛，佔全國汽車年產能的10.3%。電動車電池大廠寧德時代主要生產基地、位於四川宜賓的電池工廠，因當地執行限電措施停產放假；豐田成都工廠也在同日因當地電力供應調度問題暫停生產。高溫限電也導致了一汽-大眾、神龍汽車和吉利商用車等汽車整車及零組件生產企業的排產困難。

汽車 高溫 電動車

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