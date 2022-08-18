重慶113℉再破高溫紀錄 山林火災接二連三

重慶因連日高溫限電缺水之際，這兩天還頻傳山林火災。圖為18日重慶市南川區神童鎮突發山火。中新社

重慶市今天測得攝氏45度(華氏113度)，再破高溫 紀錄，這也是中國有可靠氣象紀錄以來，首度在新疆以外出現45度。重慶因連日高溫限電缺水之際，這兩天還頻傳山林火災；沙坪壩東部城區因疫情 封區。

綜合中新網、澎湃新聞等陸媒報導，重慶市氣象台下午發布，北碚國家站最高氣溫達45度，再度刷新重慶有氣象紀錄以來最高溫極值。北碚國家站昨天才測得歷史最高溫44.6度(華氏112.28度)，紀錄僅維持一天。

據通報，今天早上7時至下午4時，重慶23個區縣及中心城區的大部分地區最高氣溫超過40度，其中7個區擠進中國大陸氣溫排行榜前10名。

連日來高溫已導致重慶祭出大範圍限電措施，還面臨嚴重缺水，有66條河流斷流，25座水庫乾涸，至少30萬人因乾旱需要生活救助。與此同時，山林火災卻接二連三冒出。

17日晚上6時28分許、8時30分許，重慶荔枝街道、江北街道所轄山林相繼發生火災。今天上午10時左右，重慶南川區南平鎮突發森林大火。

今天傍晚，重慶涪陵區江北街道所轄山林火災本已撲滅又復燃。截至目前，這幾處山火 尚未傳出人員傷亡。重慶山火不斷，躍為熱搜新聞。

為防再發生山火，重慶市林業局今天針對轄內22個涉林區縣發布森林防火封山令，嚴禁一切野外用火和一切易發生火災的作業。封山時間多截至8月31日。

重慶天災不斷之際，COVID-19疫情也跟著嚴峻。