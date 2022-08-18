「名創優品」要做堂堂正正中國品牌 將完成去日化整改

中國連鎖生活雜貨品牌名創優品（MINISO）。圖／摘自MINISO粉絲團

近日逢多事之秋的中國連鎖零售品牌「名創優品」（Miniso）18日晚間於官方微博 發布致歉聲明稱，對曾以「日本 設計師品牌自居」進行營銷的行為鄭重道歉，且承諾「去日化整改」將於2023年3月31日前完成。並稱要做一個「堂堂正正的中國品牌」。

致歉聲明中提到，名創優品承認「發展初期經歷過錯誤的品牌定位和營銷行為，走過彎路」。聲明稱，2015年底至2018年，名創優品處於全球化發展初期，曾聘請日本設計師三宅順也擔任首席設計師，對外宣傳為「日本設計師品牌」。

中國連鎖生活雜貨品牌名創優品（MINISO）發布致歉聲明。（取自微博）

對此，名創優品提出「去日化」整改措施，包括去除日本設計師品牌相關元素，對相關高管作出內部處罰以及海外社交媒體帳號改由總部統一管理。

名創優品表示，公司早在2019年底就開始推動「去日化」工作，2020年1月開始更換含有日文元素的購物袋，2021年10月至2022年3月，陸續完成中國3100餘家門店的門頭改造，並更換為中文Logo，同時對海外1900餘家門店門頭、店內裝潢等進行去日化整改，「所有整改工作將於2023年3月31日前完成」。

據新京報報導，名創優品在港股上市遭遇做空機構做空，再到被爆出海外門店「旗袍娃娃」被譯為「日本藝伎」，隨後遭網友爆料店內不允許播放中文歌，名創優品屢屢被推上風口浪尖。

➤➤➤旗袍娃娃譯為藝伎 名創優品挨轟

10日，「名創優品簽約儀式曾掛日本國旗」登上熱搜。據媒體報導，名創優品公司在與希臘、羅馬尼亞、保加利亞等國外合作方簽約時，現場懸掛的為日本國旗，且創始人葉國富等高管均參與合影。

名創優品的日系風格引來中國社會諸多批評，有文章質疑名創優品是偽日系、真國產，並不解為何要說「外國話」；也有網友認為該公司是在中國消費者的信任中建立起來，無論生意做到多大，都不能數典忘祖。