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中國壓不住疫情 單日新增3400例 京滬再現感染者

記者陳言喬／即時報導
海南恢復島內航班，開始輸送滯留旅客出島。圖為三亞鳳凰國際機場，旅客在問詢處諮詢。（中通社）
海南恢復島內航班，開始輸送滯留旅客出島。圖為三亞鳳凰國際機場，旅客在問詢處諮詢。（中通社）

中國壓不住疫情，中國衛健委今天（18日）報告再新增3400例陽性病例，其中本土病例614例，本土無症狀感染者2810例。北京也再現確診病例4例。

衛健委通報，8月17日0時至24時，新增本土確診病例614例，其中仍以海南最多，有496例，次為陝西36例，西藏19例，浙江14例，福建10例，新疆9例，廣東6例，內蒙古5例，北京4例等。

新增本土無症狀感染者2810例中，也以海南1522例最多，次為西藏870例，新疆224例，青海57例，兵團36例，陝西29例，浙江13例等。

海南省仍是本輪疫情最重之區，自8月1日─16日，海南省疫情累計報告本土感染者11755例（確診5298例、無症狀者6457例），其中三亞市9263例。海南持續輸送滯留島內旅客返程工作。自8月9日至17日6時，海口美蘭、三亞鳳凰機場共執飛471架次，累計送送滯留旅客返程70815人。

另外，北京與上海再出現社會面感染者。在北京，北京新增的4例確診者，其中1例是在社會面篩查發現的外地返京人員，該感染者在順義區的居住地被調整為高風險區。北京市官方表示，當前疫情多點散發，境外輸入病例持續增加，目前又正面臨暑期進返京高峰，北京境外、京外疫情輸入風險進一步加大。

在上海，新增本土無症狀感染者4例，均在隔離管控中發現。7月3日─8月16日，上海累計報告本土確診157例、無症狀感染者675例。上海市衛健委17日通報，該市當日社會面新增2例本土無症狀感染者，兩人分別在黃浦區和虹口區的居住地均被調整為高風險區。流調顯示，上海最近幾天發現的本土感染者，除與某足浴店相關外，其他均有外省市的旅居史。 　

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