全球最重的大熊貓寶寶 四川熊貓中心誕生

在中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地的大熊貓「翠翠」和她的幼仔。新華社

大熊貓「翠翠」近日在中國四川臥龍神樹坪基地產下一雌性幼仔，體重270.4克（約0.6磅），這是迄今為止全球圈養大熊貓出生體重最重的大熊貓幼仔。

今年3月，16歲的大熊貓翠翠完成自然交配。7月10日，翠翠出現減食、活動量增大等妊娠行為，8月4日6時破羊水，但遲遲未有生產反應。在歷經近40小時後，于8月5日21時39分產下“重量級”幼仔，刷新了去年大熊貓美茜產下的249克幼仔的紀錄，成為全球圈養大熊貓出生體重最重的大熊貓幼仔。

負責照顧翠翠的飼養師表示，翠翠破羊水以後，一直沒有生產反應，大家都很擔心它是否會難產，擔心幼仔會不會有缺氧危險，看著它在產房裡面來回踱步、情緒煩躁，工作人員焦急萬分，但也只好24小時監測觀察，靜靜守候和陪伴。飼養師還表示，翠翠是一隻母性極強、很會照顧寶寶的大熊貓，最近一次生產是在2018年，它之前生育的寶寶出生體重都在200克以上。

據瞭解，每年春季是大熊貓的「相親」季節。今年3月，熊貓中心2022年大熊貓繁殖工作正式拉開序幕。今年大熊貓繁殖工作堅持優生優育，以高質量的繁育為核心目標，科學挑選大熊貓參與繁殖配種。隨著待產大熊貓陸續進入妊娠期，飼養師每天24小時輪流值守，通過視頻監控和現場觀察，做好行為和生理監測，及時分析研判，為大熊貓的順利生產和幼仔安全提供保障。