中國限電危機 韓正：做好能源電力供應保障

中國副總理韓正要求，進一步做好能源電力供應保障工作。（東方網）

中國副總理韓正17日到中國國家電網有限公司調研並主持召開座談會，要求貫徹習近平有關重要講話精神，研究進一步做好能源電力供應保障工作。

據香港 文匯網，韓正指出，能源電力安全保供是經濟社會穩定運行的基礎保障。當前中國電力供需屢創歷史新高，部分地區遭受極端高溫 乾旱天氣影響，迎峰度夏能源電力保供正處於關鍵時期。要進一步提高思想認識，強化底線思維，狠抓工作落實，採取有效應對措施，保證能源電力安全保供不出任何閃失，為鞏固經濟回升向好態勢、穩物價保民生提供堅實支撐。

韓正強調，要加強中國全國統籌協調、全網統一調度，完善分級用電負荷管理，強化重點地區保障，確保電力安全保供。繼續做深做實有序用電方案，確保民生、公共服務和重點行業安全用電，堅決防止拉閘限電。要發揮市場機製作用，完善和加強政府調控，確保一次能源價格穩定。要加快推進重點工程建設，充分調動地方和企業積極性，大力推進煤電聯營和煤電與可再生能源聯營。加強政策支持，多措並舉幫助煤電企業緩解實際困難。要始終把安全生產放在第一位，堅決守好安全生產底線。

韓正表示，今年以來，各地區各有關部門單位深入貫徹落實中國中央、中國國務院 決策部署，能源電力保供工作取得明顯成效，各類電力裝機應發盡發，電煤供給和庫存充足，能源電力安全保供穩價形勢總體平穩。

座談會前，韓正來到中國國家電力調度控制中心，詳細了解電力供應保障、電網調度運行等情況。