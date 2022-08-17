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重慶今高溫112℉ 突破有氣象記錄以來歷史極值

中新社重慶8月17日電
8月17日，重慶市巴南區南泉街道龍井村，部分鄉村稻田因乾旱土地龜裂。中新社
8月17日，重慶市巴南區南泉街道龍井村，部分鄉村稻田因乾旱土地龜裂。中新社

重慶市氣象台17日下午每日氣象要訊顯示，重慶市當天大部地區最高氣溫超過37℃（98.6℉），21個區縣及中心城區的大部地區最高氣溫超過40℃（104℉）。值得注意的是，重慶北碚國家站日最高氣溫達44.6℃（112.28℉），為重慶市有氣象記錄以來的第一高溫

記者從重慶市農業農村委員會獲悉，受連晴高溫極端天氣影響，水稻、大豆、玉米、甘薯等糧食作物嚴重受災，受旱災區域主要集中在渝西、渝中和渝東北地區。重慶市已採取有效應對措施，努力減小旱災損失，力爭秋糧穩定發展；目前，重慶市玉米收穫超八成、水稻收穫超四成。

此外，進入夏季森林防火以來，重慶已連續兩次發布森林火險橙色和紅色預警信號，第二次紅色預警信號已持續13天，目前仍在持續，森林防火形勢十分嚴峻。重慶市林業局透露，全市已有10個區縣發布森林防火封山令，管控人員及火源；對重點區域連續開展3輪以上拉網式隱患排查，整改隱患998個；重慶市日均5.1萬餘人開展巡山護林，設置防火檢查站（卡）4100余座，全市36支788人國有林場森林消防隊伍靠前駐防。

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