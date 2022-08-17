817公報40周年 中外交部再控美「背棄一中原則」

中國外交部指控美方在一中原則上採取一系列倒退作法。（圖／取自中國外交部官網）

時值中國與美國發表817公報40周年，中國外交部再度指控美方背棄一中原則 ，強調維護一個中國原則，中美關係就能順利發展，台海和平就能得到有力保障。破壞一個中國原則，中美關係就會出現波折和倒退，台海局勢就會面臨嚴峻挑戰。

據中國外交部官網消息，8月17日例行記者會上，發言人汪文斌面對817公報40周年問題時指出，美方在公報中明確承諾，不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策，美售台武器在性能和數量上將不超過中美建交後近幾年的供應水準，準備逐步減少向台灣出售武器，並經過一段時間導致最後的解決。

汪文斌強調，「817公報」和「上海公報」、「建交公報」等三個聯合公報構成了中美關係的政治基礎，其核心要義都是一個中國原則。但是，美方在執行一個中國原則上採取了一系列倒退做法，大幅放寬美台官方交往約束，美台軍事聯繫更趨頻繁，美國售台武器的規模和性能不斷提升。他重申，「一個中國原則是中美恢復交往和發展關係的政治基礎，美方違背承諾在偏離一中原則的道路上越走越遠，必然會對兩國的互信造成嚴重破壞」。

同時他也指控，「美方背棄一個中國原則，同台獨勢力相互勾連，縱容支持分裂活動，不斷打破台海現狀，必須為台海局勢緊張升級負完全責任」。他更指出，「美方背棄一個中國原則，也是在挑戰戰後國際秩序，必然遭到國際社會的普遍反對」。

他示警美國，不應該採取欺騙性手段或漸進方式推動「兩個中國」方案，「希望美方總結歷史經驗和教訓，回到中美三個聯合公報規定上來，將一個中國原則不折不扣地落到實處，不要再歪曲、篡改、虛化、掏空一個中國原則的錯誤道路上，越走越遠」。

40年前的1982年8月17日，中共 跟美國發表聯合公報，當中美國政府聲明，它不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策，它向台灣出售的武器在性能和數量上將不超過中美建交後近幾年供應的水平，它準備逐步減少它對台灣的武器出售，並經過一段時間導致最後的解決。在作這樣的聲明時，美國承認中國關於徹底解決這一問題的一貫立場。