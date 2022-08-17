本土疫情再度升溫 中國全國貨運量又一次遭受衝擊

圖為青海西寧高速公路早前在收費站對司機逐一查驗「健康碼」、「行程碼」。中新社

疫情 反覆加上中國堅持執行嚴格的防疫政策，不斷折騰著中國的經濟。上海《界面新聞》指出，今年4、5月，疫情導致長三角地區貨運受阻，全國貨運量大幅下滑。6、7月，疫情平復帶動貨運量逐漸恢復。如今，尚未完全恢復的貨運量又因多地疫情再起又出現下滑。

根據中國交通部每日發布不同交通方式的貨運情況，《界面新聞》整理數據後發現，8月以來，中國全國鐵路、高速公路、港口貨物吞吐量、貨櫃吞吐量、郵政 快遞的貨運量均有所下降。

為減少單日數據波動，《界面新聞》以周為單位，統計出每周日均貨運量。數據顯示，上周（8月8日-14日），中國高速公路貨車日均通行量為698.3萬輛，與7月最後一周（7月25日-31日）相比，日均減少14.86萬輛車，降幅為2.08%。

中國鐵路上周日均貨運量為1,022.24萬噸，也比7月最後一周下降了4.46%。

報導稱，整體而言，中國全國公路貨運量迄今還未恢復至去年同期水準。數據顯示，上周中國全國公路貨運指數 相比去年同期跌幅達21.7%。具體到省份，上周約有一半的省份公路貨運指數周比下跌。疫情較為嚴重的海南省，其公路貨運量周比跌幅最大，達到36.6%。

航運方面，中國交通部的數據顯示，全國監測重點港口上周的日均貨物吞吐量為3,170.93萬噸，比7月最後一周下降7.18%。港口貨櫃上周的日均吞吐量為72.61萬標箱，比7月高點更降了10.47%。