中國奢侈品電商第一股 「寺庫」總部疑似跑路

寺庫在杭州的首家線下商店。（取自每日頭條）

每日經濟新聞報導，「奢侈品電商-寺庫疑似跑路、人去樓空 」 引發關注，相關話題17日登上微博熱搜。寺庫北京 總部 1-4 層全空，僅剩 5 層有部分工作人員。寺庫方面回應中新經緯記者稱，「我們辦公地點只有一層，就是第 5 層，目前辦公面積沒有縮減，有幾百人在正常辦公」。但實際上寺庫瀕臨破產 邊緣。

據新京報，在大陸全國企業破產重整案件信息網，8月10日，奢侈品電商寺庫關聯公司北京寺庫商貿有限公司新增一則破產重整高風險訊息，申請人為趙冬萍，經辦法院為北京市第一中級人民法院。值得注意的是，這已是寺庫今年第二次被申請破產清算。當時，這一舉動被外界視為 「 寺庫將要破產 」 的信號，不過遭到了寺庫方的否認。次日，申請人撤回了這項申請。

天目新聞報導，「 每個企業都有自己的時代，每個人都有自己的時代。我相信，中國高端消費的時代剛開始。寺庫邁向全球化的時代剛開始。」2014 年，寺庫創始人、CEO李日學曾有過如此表述。

當時，寺庫尚未上市，但中國的註冊會員人數已漲至 200 萬，年銷售額突破 10 億元人民幣，已經歷四輪融資。寺庫在專業鑑定、奢侈品二次流通、售後服務三領域彌補了行業弱點，給大陸奢侈品二次流通交易建立了標準，未來也看似非常美好。

2017 年 9 月 22 日，寺庫登陸美國那斯達克，成為 「 中國奢侈品電商第一股 」，以 13 美元的發行價發行了 850 萬股美國存託股票，共融資 1.1 億美元，而在此之前，寺庫就已獲得五輪近 2 億美元的融資。

但在股市的另一面，寺庫上市首日即破發，此後股價經歷過區間震盪，自 2019 年起持續走低。寺庫的股價走勢就像一條平滑的曲線，下落至今，沒有絲毫上揚的趨勢。截至發稿前，寺庫股價 0.247 美元，下跌 1.59%，市值 1745.1 億美元。

如今寺庫正面臨的危機，在 2019 年就看出端倪。財報顯示，2019 年第一季，其活躍用戶同比增速為 89.6%，2019 年第四季這個數字下滑至 50% 左右，到了 2020 年第三季，增速僅為 7.5%。

從業績表現來看，2019 年第一季至 2020 年第三季，寺庫集團的營收 同比增速從 46.47% 逐季降至 -29.26%。 2019 年第四季度至 2020 年第四季，寺庫集團的淨利潤連續 5 季同比下降，最大降幅達 397.91%。 2021 年 11 月 9 日，寺庫集團發布了 「姍姍來遲 」 的 2020 年財報。財報顯示，寺庫集團 2020 年營收為 60.2 億元，同比下降 12%；淨虧損為 7186 萬元，由盈轉虧。據悉，該年報本應在當年 5 月公佈，但寺庫集團拖延了將近半年，還因此被納斯達克警示。

2021 年 12 月 31 日，寺庫集團發布了其未經審計的截至 2021 年 6 月 30 日的上半年財務報告。數據顯示，寺庫集團 2021 年上半年的營收為 15.26 億元，同比減少 34.0%；淨虧損為 3982.6 萬元，2020 年同期淨虧損為 3659.8 萬元；經調整後淨虧損為 3746.7 萬元，2020 年同期這一數字為 3150.7 萬元。此外，2021 年上半年，其活躍用戶數量為 56.89 萬，同比下滑 13.6%。

5 月 13 日，寺庫發布了 2021 年年度業績報告。財報顯示，該公司 2021 年營收為 31.32 億元，同比下滑約 48%；淨虧損達到 5.66 億元，同比擴大 6 倍。

據新京報，面對寺庫的每況愈下，該公司創始人、董事長兼 CEO 李日學在去年 1 月表達了希望寺庫被收購或以 2.3 億美元完成私有化的想法。儘管李日學的意願強烈，但時至今日，市場上仍然沒有人接手。

對於近兩年低迷的表現，有分析認為，寺庫奢侈品的定位使得其品類受限，商品不夠豐富，缺乏流量支持。另外，當前消費者能夠買到奢侈品的管道越來越多，其對用戶的吸引力在逐漸下降。