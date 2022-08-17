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CNBC：中國需要台積電的程度 更甚台積電需要中國

FT：四川限電 鴻海、豐田受衝擊

編譯湯淑君／綜合外電
中國四川省旱象持續，長江水位降到新低紀錄，水力發電量大減，迫使四川省限電，豐田汽車和富士康（鴻海）等公司都受波及。路透
中國四川省旱象持續，長江水位降到新低紀錄，水力發電量大減，迫使四川省限電，豐田汽車和富士康（鴻海）等公司都受波及。路透

金融時報（FT）報導，中國四川省遭極端天氣襲擊，旱象持續，導致長江水位降到新低紀錄，水力發電量大減，迫使四川省限電，豐田汽車和富士康（鴻海）等公司都受波及，工廠生產線被迫暫時停擺。

主要倚賴水力發電的四川省宣布，將暫停對位於多座城市的工廠供電，以熬過高溫炎熱的一周。氣象預報顯示，當地氣溫可能飆到攝氏40度以上。

豐田汽車表示，配合該省的限電令，本周一到周六暫停四川省營運。

全球最大電子代工製造商富士康也證實，已暫時關閉成都廠，該廠區製造蘋果智慧表Apple Watch、平板電腦iPad和筆電MacBook。公司發言人表示，生產受到的影響「目前為止不大」。

中國媒體報導指出，電動車電池製造商和特斯拉（Tesla）供應商寧德時代（CATL）也在同一時期關閉四川廠。寧德時代尚未回應或發表評論。

亞洲私募投資公司TriOrient Investments副總裁Dan Nystedt說：「四川有很多筆電和iPad或其他平板製造商，而我們聽說，江蘇省也面臨一些限制。」

四川也是鋰礦業開採及太陽能板生產重鎮。

根據上海有色金屬網（Shanghai Metals Market）的資料，這波限電已導致大約20座鋼廠暫停生產，而能源密集的鋁和鋅精煉廠產量也縮減。

豐田 汽車 特斯拉

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