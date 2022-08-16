長江流域旱情嚴重 中國水利部：從最不利情況出發

據「中國水利」微信 公眾號8月16日消息，中國水利部部署進一步做好長江流域抗旱保供水工作。其部署要求，從最不利情況出發，逐鄉鎮逐村做實農村供水應急預案。

報導稱，近期，長江流域發生嚴重旱情，對農村人畜飲水保障和農作物生長造成不利影響。近日，水利部辦公廳發出通知，部署相關省份以「時時放心不下」的責任感，堅決打贏抗旱保供水這場硬仗。

通知強調，要全面落實農村供水保障地方人民政府主體責任、水行政主管部門行業監管責任、供水單位運行管理責任等「三個責任」，進一步落實灌區灌溉供水保障責任，強化農業用水監管，全力做好抗旱保飲水保灌溉工作。

根據水文氣象預報資訊，結合水源工程供水狀況、農村供水和灌區供水需求，精準摸清農村供水和灌區因旱影響範圍，精準統計因旱影響對象情況。堅持底線思維、極限思維，從最不利情況出發，逐鄉鎮逐村做實農村供水應急預案，精準制定有針對性的抗旱保供水措施。大中型灌區要逐一編制抗旱保供水預案，統籌考慮作物類型、灌溉需求、水源配置及預期來水情況，做好灌區用水調度計劃。

通知要求，要堅持問題導向、需求牽引，因地制宜採取臨時調水、新開闢水源、延伸管網、分時供水、拉水送水等措施，確保農村群眾飲水安全，保障規模化養殖牲畜基本飲水需求。對失能老人、孤寡老人、婦女兒童等特殊人群，逐戶落實飲水安全保障責任人，牢牢守住飲水安全底線。

充分挖掘現有水利工程設施調蓄能力和供水潛力，結合相關引調水工程，建立大中型灌區灌溉台帳，合理預判灌區需水量變化趨勢，根據天氣、土壤墒情、作物生長等情況，及時優化調整灌溉供水用水方案，精心調度，精準灌溉，盡最大程度保障灌溉用水需求。