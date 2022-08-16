前江西贛州書記史文清 受賄近2872萬美元 被判死緩

贛州市委書記史文清被控受賄人民幣1.95億多元，並且非法持有槍枝，在浙江寧波被判死緩。（網易）

前江西省委常委、贛州市委書記史文清被控受賄人民幣1.95億多元(約2872萬美元)，並且非法持有槍枝，在浙江寧波被判死緩。法院稱，史文清具有坦白情節，認罪態度較好，積極退贓，具有法定、酌定從輕處罰情節，因此判死緩。

據央視新聞，史文清2020年就落馬，此前曾被江西3名商人公開實名向中共 中央紀委舉報，指其索賄受賄過億元的黃金或現金，還指他有「亂倫性癖好」，多次強姦親侄女，包養多名情婦。

寧波市中級人民法院審理查明，2003年至2020年5月，史文清利用擔任哈爾濱市委副書記、副市長，江西省委常委、贛州市委書記，江西省人大常委會副主任等職務上的便利，為有關單位和個人在融資貸款 、國有土地使用權取得、工程承攬等方面提供幫助，直接或通過親屬收受他人給予的財物共計折合人民幣1.95億餘元。 2004年，史文清將從他人處獲取的1枝手槍交給其親屬保管，經鑑定，該手槍系制式槍枝。

寧波市中級人民法院認為，史文清身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，其行為構成受賄罪；史文清違反槍枝管理規定，非法持有槍枝，其行為構成非法持有槍枝罪。史文清受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，依法應從嚴懲處。鑑於其到案後能夠如實供述全部犯罪事實，主動交代辦案機關未掌握的部分犯罪事實，具有坦白情節，認罪態度較好，積極退贓，涉案贓款贓物已全部追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節。法庭遂作出上述判決。