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渝黔川3省包攬最高氣溫前10 重慶51條河流斷流

記者林宸誼／即時報導
行人在烈日下行走。(新華社)
行人在烈日下行走。(新華社)

中國氣象局官網發布的16日高溫實況排行榜顯示，截至17時，西南地區的重慶、貴州、四川三個省分包攬了高溫榜前十名，最高溫度均已突破攝氏42.6度(華氏108.6度)，其中最高的重慶北碚達到44度(華氏111.2度)。受高溫影響，重慶全市51條河流斷流。

澎湃新聞報導，重慶北碚、璧山、江津包攬了16日的高溫榜前三。前十名中，有六個來自重慶，一個來自貴州，三個來自四川。

高溫紅色預警連續發布第5天，中國中央氣象台於16日18時繼續發布高溫紅色預警，預計8月17日白天，陝西南部、安徽南部、湖北中南部、湖南、江西、浙江、上海西部、福建、四川中東部、重慶、貴州東部和北部、廣西中北部、廣東北部等地最高氣溫將有35到39度(華氏95到102.2度)，其中，四川東部、重慶中西部、湖南中部、江西中部、浙江西部等地的部分地區最高氣溫可達40度(華氏104度)以上。

據重慶市水利局發布，重慶全市51條河流斷流，24座水庫乾涸，水利工程蓄水量23.66億立方公尺，占應蓄水量的63.3%，26個區縣已低於70%，而奉節、開州、彭水、武隆、城口、巫山、巫溪7個區縣低於50%。

中國氣象局公布的高溫前十城市。(官網截圖)
中國氣象局公布的高溫前十城市。(官網截圖)

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