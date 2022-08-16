軍演後首表態 中國防長：搞台獨絕對沒有好下場

中國防長魏鳳和，在共軍軍演後表示，搞台獨絕對沒有好下場。（圖／取自中國國防部官網）

共軍近期對台軍演過程中，中國防長魏鳳和始終沒有發聲，如今他終於表態，強調「搞台獨分裂絕對沒有好下場」。

據中國國防部 官網消息，中國國務委員、國防部長魏鳳和16日在第10屆「莫斯科國際安全會議」上發表視訊講話，針對台灣問題表示，「中國熱愛和平、捍衛和平，同時也堅定不移維護國家核心利益。搞『台獨』分裂是絕對沒有好下場的，外部勢力干涉是絕對不會得逞的」。

他指出，眾院議長裴洛西「竄訪中國台灣地區」，中方對此堅決反對、嚴厲譴責，予以堅決反制。「中國軍隊從來不懼怕任何敵人，我們有戰勝一切來犯之敵的信心和勇氣，必將以堅強決心、堅定意志、強大能力維護國家主權和領土完整」。

他還提及，當今世界進入新的動盪變革期，攜手構建人類命運共同體才是正確抉擇，各國必須加強團結協作、維護公平正義、守護和平穩定，共同抵制霸權霸道霸凌行徑，共同維護世界和地區和平安寧。

他並稱，解放軍願同各國軍隊一道，踐行全球安全倡議、深化防務安全合作、推動解決熱點問題，營造公道正義、共建共享的安全格局，打造堅實穩固的安全屏障。

莫斯科國際安全會議由俄羅斯 國防部主辦，自2012年開始每年舉辦，今年8月10日俄羅斯國防部表示，已有35個國家的國防部長確認參加莫斯科國際安全會議。

此前在6月12日，魏鳳和赴新加坡 參加香格里拉對話時，就曾針對台灣問題表明立場，當時他強調，「台灣是中國的台灣，台灣問題是中國的內政，祖國統一是絕對要實現的，搞『台獨』分裂是絕對沒有好下場的，外部勢力干涉是絕對不會得逞的」。

他還表示，「和平統一是中國人民最大的願望，我們願付出最大的努力，但如果有人膽敢把台灣分裂出去，我們一定會不惜一戰、不惜代價，任何人都不要低估中國軍隊的決心意志和強大能力」。