我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣炸鍋清潔費功夫 這些好用妙招學起來

俄烏戰和台海緊張何干？普亭：都是老美挑起敵意

湖南官員號召黨員幹部帶頭購房 「買了三套買四套」

記者賴錦宏／即時報導
湖南省常德市石門縣縣委書記鄧碧波，在房地產展示交易會開幕式發言。（微博短影音截圖）
湖南省常德市石門縣縣委書記鄧碧波，在房地產展示交易會開幕式發言。（微博短影音截圖）

中國地產市場持續低迷，有些地市房地產價格大幅下跌，各地政府政策大轉彎，由去年的限購令，變成如今的促銷令，各出奇招，希望刺激樓市。

網上流傳影片顯示，湖南省常德市石門縣縣委書記鄧碧波近日在2022年石門縣房地產展示交易會開幕式發表講話，號召現場的黨員幹部帶頭買樓，越多越好。

他說：「我希望在今天的會議上，我們各位同志們，各位領導，要帶頭購房，買了一套買兩套，買了兩套買三套，買了三套買四套。」

近一個月以來，有多個縣市先後推出「鼓勵農民進城買房」政策，除了祭出「買房即落戶」，同時還有多項補貼。

吉林省長春市11日宣布最新購房補貼政策，針對農民和具備大學以上學歷畢業生或專業人員提供購房補貼，每平方公尺的購房補貼金額可達人民幣200元（約29.5美元）。

另外，貴州省晴隆縣也在8月3日公布新政，針對農民工購買商品住房者，將保留其土地承包經營權、宅基地使用權和集體經濟分配權。並研究開發適合農民工購買的信貸產品，支援農民工進城購房；研究土地增值收益合理分配機制，讓農民有錢買房。

四川涼山2日則針對農民提供置業補貼，包括蠶桑產業大戶、烤煙產業大戶購買新建住房者，年收入前100名，給予每戶1萬元（約1473美元）購房補貼，第101～200名，給予每戶5000元（約736美元）購房補貼等。其他的林業、畜牧、果蔬的家庭農場大戶，給予每戶5000元（約736美元）購房補貼。

房地產 同志

上一則

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

下一則

軍演後首表態 中國防長：搞台獨絕對沒有好下場

延伸閱讀

湖南13歲女產子 網驚誰播的種？

湖南13歲女產子 網驚誰播的種？
同事一個擁抱 湖南女子竟骨折了 雙方還鬧上法院吵賠償

同事一個擁抱 湖南女子竟骨折了 雙方還鬧上法院吵賠償
北京試點老人貸款買房 首付最低35% 網民：死了誰還錢

北京試點老人貸款買房 首付最低35% 網民：死了誰還錢
本週樓盤推薦 帶您瞭解紐約樓市走勢

本週樓盤推薦 帶您瞭解紐約樓市走勢

熱門新聞

已入柬埔寨籍，持柬埔寨護照的佘智江。因涉及賭博等犯罪行為，被中國通緝逮捕。（取材自網易）

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

2022-08-14 22:10
愛迪達上季業績未達成目標，並下修今年全年的營運展望。（歐新社）

Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺

2022-08-10 21:24
上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

2022-08-14 13:21
中國人民解放軍東部戰區轄下海軍驅逐艦8日在台灣周邊海域參加軍演。（路透）

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

2022-08-12 18:20
共軍東部戰區發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。觀察者網

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

2022-08-14 14:12
「林肯」號航空母艦打擊群4月間在日本海航行。（美聯社）

美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」

2022-08-13 21:35

超人氣

更多 >
張小燕探望黃子佼愛女 變聲娃娃音逗嫩嬰

張小燕探望黃子佼愛女 變聲娃娃音逗嫩嬰
洛市就餐老人遭搶 業主奮力追趕制伏歹徒 視頻全錄

洛市就餐老人遭搶 業主奮力追趕制伏歹徒 視頻全錄
張柏芝第三胎生父疑曝光？全家自拍神祕男意外入鏡

張柏芝第三胎生父疑曝光？全家自拍神祕男意外入鏡
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳