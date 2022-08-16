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曾是中國最大地產商 碧桂園被惠譽下調至「垃圾級」

記者賴錦宏／即時報導
惠譽將碧桂園的評級下調至垃圾級，至此，各家評等機構都將其設定為垃圾級。（微博照片）
惠譽將碧桂園的評級下調至垃圾級，至此，各家評等機構都將其設定為垃圾級。（微博照片）

惠譽16日將碧桂園的評級下調至垃圾級；在整個房地產行業缺錢、銷售下滑之際，這家按合約銷售額計的中國最大地產開發商失去了它的最後一個投資級評級。

據彭博社報導，惠譽在把碧桂園評級下調一檔至BB+的同時說，碧桂園的「流動性緩衝空間雖充足，但面臨壓力」，壓力來源包括銷售下滑、運營資本承諾和進入資本市場的能力變差。

惠譽今年6月把碧桂園列入了負面觀察名單，原因是中國地產行業陷入困境，預期該公司槓桿率將上升，同時預計其2022年合約銷售額將下降30%。碧桂園目前還留在惠譽的負面觀察名單上。

在把碧桂園列入負面觀察名單一個月後，穆迪於6月剝奪了它的投資級評級。根據彭博社彙編的數據，標普則是自2008以來對碧桂園的評級一直是垃圾級。

隨著新屋銷售下滑了一年，由中國政府採取行動遏制房價漲幅，和開發商債務增長拉開序幕的債務危機，已經惡化。中國離岸債券違約占比已創下紀錄新高，而且違約人幾乎都是中國房地產公司。

碧桂園是中國以一家房地產開發為主要業務的大型綜合企業，名字由廣東順德的「碧江村」和「桂山」合稱而成。集團董事長是楊國強，公司總部設在廣東順德北滘鎮。2007年4月20日，碧桂園在香港聯交所主板掛牌上市。

2015年，碧桂園進軍東南亞，在馬來西亞建造碧桂園森林城市項目。2017年，在中國全國房地產銷售金額和銷售面積獲得雙料冠軍，首次位列中國房企第一名。

房地產 投資 東南亞

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