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石頭上的史書 中國賀蘭山岩畫橫跨七千年歷史

記者陳政錄／寧夏即時報導
岩畫記載先民各種生活場景，也保存了失傳的西夏文字。攝影／記者陳政錄
岩畫記載先民各種生活場景，也保存了失傳的西夏文字。攝影／記者陳政錄

史前時代人類尚未發明文字，風格迥異的「岩畫」成為各族、部落記事，甚至簽訂合約的重要憑證，也被稱為「石頭上的史書」，中國寧夏回族自治區內的賀蘭山，因曾有匈奴、鮮卑、突厥、回鶻、吐蕃、黨項等多個北方少數民族駐牧遊獵，留下了橫跨約7000年的岩畫歷史，在國際岩畫界被譽為「史前人類藝術長廊」。

賀蘭山岩畫遺址公園，位在距離銀川市56公里的賀蘭山賀蘭口，保護面積12平方公里，先民在此刻制了近6,000多幅岩畫，紀錄3000至10000年前的人類放牧、狩獵、祭祀、征戰、娛樂、交媾等生活場景。同時，由於寧夏曾是西夏王朝所在地，岩壁上也包含失傳的西夏古文明。

目前，公園景區除了是國際岩畫峰會的永久會址外，2008年建成的銀川世界岩畫館為世界最大，還於2015年建成銀川韓美林藝術館等，園區內，生活著數以萬計的岩羊，幸運的遊客可在欣賞岩畫的同時，看到牠們成群結隊的在峭壁上覓食。

中國岩畫一般分為北方、南方兩個系統，北方以雕刻為主，南方則大多以紅色塗繪為主，顏料是以赤鐵礦粉調合牛血等而成。在北方岩畫中，較具代表性的是崇拜太陽神的太陽神岩畫，而賀蘭山賀蘭口溝內北山壁上的「太陽神」，因保留完整，神形兼備，較為知名，其他還有用於締結契約的岩畫，和「女人花」及人們遇到的各類猛獸。

工作人員指稱，在不斷升級下，賀蘭山岩畫遺址公園已成為集展覽展示、科普教育、研學交流、互動體驗、文化傳承、藝術創作、休閒度假等多功能於一體的綜合性旅遊景區，有助於降低疫情的衝擊。

公園提供遊客手做岩畫印記拓片。攝影／記者陳政錄
公園提供遊客手做岩畫印記拓片。攝影／記者陳政錄
岩畫公園保護面積約12平方公里。攝影／記者陳政錄
岩畫公園保護面積約12平方公里。攝影／記者陳政錄
賀蘭山岩畫遺址公園具備歷史科普教育功能。攝影／記者陳政錄
賀蘭山岩畫遺址公園具備歷史科普教育功能。攝影／記者陳政錄
公園內著名的太陽神岩畫。攝影／記者陳政錄
公園內著名的太陽神岩畫。攝影／記者陳政錄

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