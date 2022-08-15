中國疫情蔓延19省 海南祭戰時攻堅

中國疫情持續，海南省仍是疫情重災區。圖為海南實行漁港漁船靜態管理。（中新社）

中國疫情 持續，並多點蔓延，14日新增2312例本土病例，涉及19個省市區。其中，海南省疫情仍處於高位，官方宣布要以「戰時狀態」抗疫。台商大本營廣東、浙江、上海、福建，也仍有零星疫情。

中國14日新增本土確診692例、本土無症狀感染者1620例。其中，本土確診以海南582例、西藏69例、廣東12例、浙江8例、福建6例較多；本土無症狀感染者方面，海南、西藏均新增超過500例，新疆 超過300例。

面對海南疫情持續處於高位，隸屬海南紀監委的「清廉海南」公眾號14日深夜發文稱，要以戰時狀態、決戰姿態全力投入疫情防控攻堅戰，並稱官方已嚴肅查處一批疫情防控期間不擔當、不作為的違紀違法問題，通報近期被查處和問責的3名官員。

目前，疫情較嚴峻的海南三亞、新疆烏魯木齊，病毒株分別為Omicron BA.5.1.3變異株和BA.5.2變異株，前者是在中國首次被檢出。

疫情原已趨緩的北京 市，15日下午也通報，15日0至15時，在進返京人員中發現4例本土確診，要求海南、西藏、新疆等風險地區進返京人員應立即報告，並將嚴格落實機場、車站、公路排查工作等。

目前正在廈門隔離，預計21日起展開行程，赴珠三角、長三角地區與台商座談的國民黨代表團一行，若中方未提供一定便利，亦可能受到此輪疫情影響。

據通報，14日福建新增6例本土確診，均在廈門。廈門市昨晚指，14日12時至15日18時，廈門新增10例新冠確診病例，足跡主要在思明區，全市在15、16日，分區域展開全員核酸檢測。