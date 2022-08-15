我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一條USB搞定偷車 「起亞挑戰」全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增

跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算

國會議員再訪台 馬曉光：謀獨必遭更嚴厲打擊

記者陳政錄／北京即時報導

在國會參議員馬基組團訪台後，中國15日再次於台灣周邊舉行軍演，國台辦也在中國國防部、外交部相繼發聲後，於下午表態，指稱民進黨如果在「挾洋自重」、謀「獨」挑釁的路上不知收斂，必將遭到更嚴厲的打擊。

中國國台辦發言人馬曉光說，美國某些政客和議員「竄訪中國台灣地區」是違背美方在台灣問題上作出的嚴肅承諾、蓄意破壞台海地區和平穩定的又一例證。

他重申，這種錯誤行為嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，我們（中國）對此堅決反對。

馬曉光表示，美國某些人不汲取「裴洛西（眾議院議長，前譯波洛西）竄台」嚴重後果的教訓，民進黨一再拉攏外部反華勢力謀「獨」挑釁，充分暴露美「以台制華」和民進黨「倚美謀獨」險惡用心。

他說，正告民進黨當局，如果在「挾洋自重」、謀「獨」挑釁的路上不知收斂，必將遭到更嚴厲的打擊。

14日晚間，參議院外交委員會亞太小組主席馬基率領兩黨議員訪台，是裴洛西離台不足兩周內，再次有美國兩黨參眾兩院議員組團訪台。

為此，解放軍東部戰區今天稍早公布，在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。中國國防部指稱，軍演就是針對美台的勾連挑釁；中國外交部說，中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

民進黨 裴洛西 國防部

上一則

四川山洪／平台稱「避暑勝地」憾事發生才屏蔽推薦帖

下一則

成都廠停產6天 富士康：目前對公司運營影響不大

延伸閱讀

中外交部跟進批評馬基參議員訪問團訪台

中外交部跟進批評馬基參議員訪問團訪台
比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海

比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海
彭博：國會議員接連訪台 迫使拜登測試北京紅線

彭博：國會議員接連訪台 迫使拜登測試北京紅線
解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

熱門新聞

中國外交部發言人華春瑩（左圖）、俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（右圖）。（路透、美聯社）

華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油

2022-08-08 21:14
已入柬埔寨籍，持柬埔寨護照的佘智江。因涉及賭博等犯罪行為，被中國通緝逮捕。（取材自網易）

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

2022-08-14 22:10
愛迪達上季業績未達成目標，並下修今年全年的營運展望。（歐新社）

Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺

2022-08-10 21:24
共軍東部戰區發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。觀察者網

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

2022-08-14 14:12
中國人民解放軍東部戰區轄下海軍驅逐艦8日在台灣周邊海域參加軍演。（路透）

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

2022-08-12 18:20
上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

2022-08-14 13:21

超人氣

更多 >
活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網
跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算

跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算
解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌
比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海

比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海
真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境