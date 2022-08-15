紐時：中國制裁台產業有政治考量 報復效果有限

中國8月3日宣布暫停台灣柑橘類水果進口。柑橘類水果檸檬，農民表示，台灣檸檬今年內銷就供不應求了，加工甚至都收不到貨，影響不大。記者黃仲裕／攝影

眾議院議長裴洛西 （前譯波洛西）訪台，中國圍台軍演及對台實施多項貿易禁令。紐時綜合專家分析，相關經濟報復行動效果有限，中國未來的禁令可能會更有針對性地懲罰民進黨 據點縣的產業。

裴洛西2日至3日訪台，中國對台灣進行多項軍事及貿易反制措施。

紐約時報中文網15日報導，從事追蹤集裝箱運輸行業數據的新加坡 公司Linerlytica分析師陳華朱（譯音）表示，雖然部分軍演在台灣海峽這條重要的國際航運水路上，但軍演沒有中斷船隻進入台灣或中國南部港口。

波羅的海國際航運公會（BIMCO）首席分析師拉斯穆森（Niels Rasmussen）說，解放軍圍台軍演期間，選擇避開台灣海峽的船隻會面臨12至18小時的行程延誤，但這通常被視為「可控的不便」。

他表示，如果中國政府未來加劇台海緊張局勢，那將意味著中國政府願意將自身的經濟，及中國與日本、韓國、歐洲和美國的貿易以及關係置於風險之中，不過，「很難想像他們會做出那樣的決定。」

報導指出，其他的貿易禁令對台灣未有太大影響。如中國宣布暫停進口台灣的柑橘類水果。據台灣農業委員會的數據，台灣的柑橘產業對中國的出口僅占台灣農業出口總額的1.1%。

分析普遍認為，北京之所以選擇暫停進口台灣柑橘類水果，是因為大多數柑橘園在台灣南部，執政的民進黨在那裡勢力強大。

美國賓夕法尼亞大學佩里世界問題中心的台灣問題專家善學（Thomas J. Shattuck）表示，中國未來的禁令可能會更有針對性地懲罰民進黨執政地區的產業，中國對國民黨執政地區的報復可能會減少，「以試圖影響台灣的地方選舉，甚至是全島範圍的選舉。」

不過，台南一家水果出口商經理許曼說，中國暫停進口柑橘類水果對他沒有太影響，因為他的產品主要出口到日本，不太依賴中國市場。

報導指出，截至上週，中國海關已暫停了3000多家獲准向中國出口台灣食品生產商中，約2/3的出口許可證。

不過，受中國進口限制影響的台北嘉德糕餅有限公司稱，從未向中國市場出口產品。位於新北市的黃源興糕餅公司說，公司向中國出口產品的許可證最近被暫停，但對中國出口只占該公司利潤小部分。

報導表示，台灣水產工業同業公會的84家公司中，已有一半的出口許可證自今年7月被中國暫停。公會秘書長吳姿容說，許多公司在中國申請許可證，是想在未來某個時候在當地擴展業務，但並不意味它們依賴中國市場。

報導指出，中國沒有禁止從台灣進口製造業產品，尤其是半導體產品，這種「高度選擇性」貿易禁令與經濟報復戰略相符。

台灣的半導體產業在全球供應鏈中正變得越來越不可或缺，僅台積電就生產了世界上約90%的最先進半導體產品，並銷往中國和海外。

善學表示，中國政府在未來的危機或經濟報復中會把半導體行業排除在外，原因很簡單，因為中國和其他國家一樣需要台灣的半導體產品。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）政治專家鍾偉倫表示，儘管北京針對裴洛西訪問進行了種種「發洩」，但中國與台灣的關係也許會在兩三個月內恢復正常，因為中國對台灣實施懲罰性經濟措施和制裁會「害人害己」。