中外交部跟進批評馬基參議員訪問團訪台

中國外交部發言人汪文斌。（中國外交部官網）

繼中國國防部 批評美參議院 外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）率兩黨5名議員訪問團訪台後，中國外交部發言人汪文斌今天下午也稱，中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

汪文斌在中國外交部例行記者會上答詢表示，「美參議員馬基一行，不顧中方嚴正交涉和堅決反對，執意竄訪中國台灣地區，公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，侵犯中國主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號」。

汪文斌強調，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中美建交和兩國關係發展的政治基礎。實現中國統一是不可阻擋的歷史大勢，是中國人民堅不可摧的共同意志。

汪文斌說，中方再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止在虛化、掏空、歪曲一個中國原則的錯誤道路上越走越遠，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害。美國少數政客與台獨分裂勢力沆瀣一氣，妄圖挑戰一個中國原則，不自量力，註定失敗。

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