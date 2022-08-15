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中外交部跟進批評馬基參議員訪問團訪台

記者陳言喬／即時報導
中國外交部發言人汪文斌。（中國外交部官網）
中國外交部發言人汪文斌。（中國外交部官網）

繼中國國防部批評美參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）率兩黨5名議員訪問團訪台後，中國外交部發言人汪文斌今天下午也稱，中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

汪文斌在中國外交部例行記者會上答詢表示，「美參議員馬基一行，不顧中方嚴正交涉和堅決反對，執意竄訪中國台灣地區，公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，侵犯中國主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號」。

汪文斌強調，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中美建交和兩國關係發展的政治基礎。實現中國統一是不可阻擋的歷史大勢，是中國人民堅不可摧的共同意志。

汪文斌說，中方再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止在虛化、掏空、歪曲一個中國原則的錯誤道路上越走越遠，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害。美國少數政客與台獨分裂勢力沆瀣一氣，妄圖挑戰一個中國原則，不自量力，註定失敗。

解放軍東部戰區今天稍早已公布在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。

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