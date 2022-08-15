胡錫進：開放的中國不應容不下一身和服

一名女子穿和服(日式浴衣)在蘇州淮海街街頭拍照，被警察以尋釁滋事帶走。（取材自推特）

近日一女孩穿和服在蘇州淮海街街頭拍照，被警察 以尋釁滋事帶走，引發爭議，支持和反對警察這一執法的聲音都有。中國環球時報前總編輯胡錫進在微博 撰文表示，「中國開放的城市裡不應該容不下一身和服，大家都知道中國法律上是沒有這種規定的」。

➤➤➤沒穿衣自由？女Coser穿日式浴衣 被指尋釁滋事抓入警局

胡錫進文章表示，然而在現實中，由於中日關係持續緊張，日本 變本加厲地推進反華路線，配合美國遏制中國，強烈刺激了中國公眾對日本的反感情緒，這一切構成了當下人們看待和服的特殊心理背景，和服成了很多中國人眼中有點刺眼的符號，穿和服者有時確有可能給其自身和所處場所製造一些不確定性。

蘇州淮海街是日式風情街，警察如果僅僅因為女孩穿和服，就將其強制帶走，並且後面還跟著對她「尋釁滋事」的治安處理，胡錫進認為於法無據。蘇州是中國最開放的城市之一，不希望那座城市的日式風情街上容不下一個穿和服女孩的身影。和服不是日本軍服，它在法律層面沒有被禁止穿著的理由。

然而，由於看到的影片很短，拍攝的畫面也不全，說話人到底是誰看不清楚。當時的環境是什麼樣，也不清楚。如果執法的警察預判到當時的環境會因那個女孩穿和服逛街而產生嚴重問題，實施預防性干預，則要根據實際情況進行再定性，但這種定性應由相關機構做出。據那個女孩自己說，她被帶走幾個小時後就離開了派出所。

今天是8月15日，涉事女孩在昨晚將相關影片上傳，並在今天形成爭議高潮，必然會讓相關議論大幅溢出治安法層面，這個時候很多大陸網友把情緒和感受置於最靠前的位置，恐怕有一定必然性。

胡錫進表示，「我們的社會不應禁止穿和服，而且事實上沒有這樣的禁規。但是有人要穿和服時，我勸他們一定要注意周圍環境，防止引起周圍人不悅，更要盡量避免自己成為不必要的爭議中心。尊重多數人的感受，這總不是錯的。」