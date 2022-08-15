美議員訪台 中稱將在東部戰區進行「強有力軍事反制」

9日，中共解放軍東部戰區繼續位台島周邊海空域組織實戰化聯合演訓，重點組織聯合封控和聯合保障行動。（取材自九派新聞）

繼聯邦眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）後，參院外交委員會亞太小組主席馬基（Edward J. Markey）率民主、共和兩黨參眾議員 領訪問團8月14日訪台。隸屬於中央軍委政治工作部的中國官媒「海峽之聲廣播電台」14日報導，「據中國軍隊有關人士透露，針對美參議員率團竄台，解放軍東部戰區可能在其訪台期間在台灣島周邊海空域組織強有力的軍事反制行動」。

據早前報導，馬基抵台後在Twitter發文指，此行重申美國對台支持，鼓勵台海穩定及和平。

中國駐華盛頓大使館14日表示，美國國會議員應按照美國政府的一個中國政策行事，並指這次的訪問團再度證明美國不希望看到台海局勢穩定，不遺餘力挑起對抗，干涉中國內政。

這次的訪問團全團合計五人，分別是美國參議院 外交委員會亞太小組主席馬基、代表加州的民主黨 眾議員加拉門迪（John Garamendi）、代表加州的民主黨眾議員的洛溫塔爾（Alan Lowenthal）、代表維珍尼亞州的民主黨眾議員的拜爾（Don Beyer）及代表美屬薩摩亞的共和黨眾議員拉德瓦根（Aumua Amata Coleman Radewagen）。

台灣外交部稱，馬基1979年擔任美國聯邦眾議員時曾投票支持「台灣關係法」（Taiwan Relations Act），為目前美國會少數曾參與「台灣關係法」立法且仍在任的國會議員。

台外交部又稱馬基主席當選參議員後即加入「參議院台灣連線」，自從擔任參議院外交委員會「亞太小組」主席以來積極推動友台議案，包括於本屆國會提出「台灣安心法案」（Taiwan ASSURE Act），以及授權撥款支應「全球合作暨訓練架構」。