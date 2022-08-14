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中共頻繁對台軍演 一次看懂解放軍51個航空兵旅與機型

記者陳言喬／即時報導
俄媒稱，解放軍航空兵已建立起顯著的地區空中優勢。圖為8月7日東部戰區公布戰機在台灣周遭上空的演習照片。（新華社）
俄媒稱，解放軍航空兵已建立起顯著的地區空中優勢。圖為8月7日東部戰區公布戰機在台灣周遭上空的演習照片。（新華社）

中共「環台軍演」後，俄羅斯「軍事評論」網站深入分析解放軍空軍和海軍的航空兵力量，稱解放軍空軍與海軍共有51個航空兵旅，裝備的戰鬥機和戰鬥轟炸機數量超過1700架，完全有能力「解決邊界以外的問題」。

俄羅斯「軍事評論」稱，中國已經建立了龐大的殲擊航空兵部隊，無論在數量還是規模方面都是地區最強的空中力量。

報導稱，解放軍的航空兵主要由空軍和海軍的戰鬥航空兵組成，其中空軍有46個殲擊航空兵旅，海軍5個。

空軍的46個航空兵旅，22個是戰鬥機旅，另外24個是戰鬥轟炸機旅，主力主要集中在東部和南部方向上，大量的戰鬥機／轟炸機旅以及空軍基地都集中部署在上述兩個地區。

分析稱，解放軍空軍主要裝備有8個型號的戰鬥機，分別是殲-7、殲-8、殲-10、殲-11、殲-16、殲-20、蘇-30MKK和蘇-35，總數約1500架。這些戰鬥機中裝備數量最多的是殲-10和殲-11多用途戰鬥機，前者擁有約14個旅，530架戰機，後者擁有約9個旅，230架戰機。

另外，還擁有5個殲-16旅（180架）和2個殲-20旅（50架），最先進的戰鬥機，尤其是殲-20是中國第一款第五代隱形戰鬥機，擁有強大的空戰能力。

解放軍的俄製戰鬥機裝備數量也不少，有70架蘇-30MKK和24架蘇-35戰鬥機。

另外還有11-13個旅裝備了部分相對過時的殲-7和殲-8戰鬥機，但這些老式戰鬥機正逐步被新的戰鬥機替代。

海軍則有5個航空兵旅，約200架戰鬥機和轟炸機，分別是2個殲-11旅、1個殲-8F旅、1個殲-10旅和1個蘇-30MKK旅。另外，艦載航空兵部隊還擁有50架殲-15艦載戰鬥機。

中國軍事專家稱，綜合來看，解放軍儘管有數百架殲-7和殲-8仍舊繼續在服役，但是現代化的第3、 4、5代戰鬥機在航空兵力量中的占比已經超過2/3，已經完全稱得上是一支現代化的空中力量。

同時，解放軍在戰機的國產化成績也非常不錯，專家稱，曾經作為解放軍核心的蘇-27、蘇-30和蘇-35等俄製戰鬥機在航空兵中的占比只剩下9％，證明解放軍在戰鬥機生產方面已經不再依賴俄羅斯。

俄羅斯「軍事評論」不忘推銷俄羅斯的戰機，報導稱，解放軍目前的主要任務還是加速戰鬥機的現代化更新速度，以儘快替代數百架老舊的殲-7、殲-8系列戰機，由於目前數量比較龐大，僅依靠自身的戰鬥機製造能力，很難在短期內實現完全替代。在考慮到當前不斷惡化的國際局勢，中國若想加速戰鬥機的更新速度，可以考慮和俄羅斯再次大規模合作，從俄羅斯引進一定數量的俄製戰鬥機，畢竟中國航空兵擁有豐富的俄製戰鬥機使用經驗。

報導說，中國空軍和海軍所擁有的殲擊航空兵力量，足以能夠解決所有預期的作戰任務，並且完全有能力保護中國的領空安全以及向更遠的地區投送兵力，中國已經建立起顯著的地區空中優勢。

中共海軍航空兵的殲-15艦載機。（取材自中國軍網）
中共海軍航空兵的殲-15艦載機。（取材自中國軍網）

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