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活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

中國新聞組／即時報導
已入柬埔寨籍，持柬埔寨護照的佘智江。因涉及賭博等犯罪行為，被中國通緝逮捕。（取材自網易）
已入柬埔寨籍，持柬埔寨護照的佘智江。因涉及賭博等犯罪行為，被中國通緝逮捕。（取材自網易）

中國重拳打擊跨境網絡賭博，繼澳門「洗米華」周焯華之後，又有網路博彩大亨落網。亞太國際控股集團董事局主席佘智江，同時也是緬甸「KK園區」物主之一，因涉嫌運營非法跨境賭博在泰國被捕，將被引渡回中國。

緬甸「KK園區」就是東南亞詐騙產業鏈的最終站，因為除了詐騙外，園區內還從事人口、器官買賣。遭販賣到這裡的受害者已經沒有轉賣價值，甚至還有人被強摘器官，手術結束後將屍體丟棄大海中，器官被交易到其他國家。

據悉，佘智江曾被捧為東南亞僑領，擔任過中國僑商聯合會常務副會長，在柬埔寨、緬甸和菲律賓建立網絡賭博集團，包括在緬泰邊境興建巨型賭城，對外聲稱是「一帶一路」項目，但遭中方嚴詞否認。

根據「曼谷郵報」報導，擁有柬埔寨國籍的佘智江（40歲，又名佘倫凱）在泰國落網。泰國警方稱，佘智江是於上周三被捕，由移民局拘留，正等待將其引渡回中國的申請。

根據國際刑警組織發出的紅色通緝令稱，2018年1月至2021年2月，犯罪團夥頭目佘智江與他人串通註冊公司，研發網路賭博平台，設立紅樹林、易購、易優國際等網絡賭博網站，招募賭徒33萬人。佘智江獲得的不法收入共高達1.5億人民幣（約2224萬美元），已全數轉移到境外。

佘智江1982年出生於湖南邵陽，後輾轉至桂林，再之後赴菲律賓從事網絡賭博，旗下項目包括位於馬尼拉的「亞太水療」。2014年，佘倫凱因在菲律賓開設非法彩票業務，被山東省某法院定罪（佘未到場），同案八名疑犯被重刑。自此，他一直被中國列為逃犯。

2014年，佘智江高調宣布斥資150億美元，在緬甸發展「亞太新城」。根據規畫文件，亞太新城位於緬、泰接壤的克倫邦州的水溝谷，占地18萬畝，是一座匯集「科技、賭博、娛樂、旅遊、文化、農業」的「智慧城市」，依託「中泰緬經濟走廊」，力圖成為「一帶一路建設中的示範性旗艦項目」。

「財新週刊」曾報導，佘智江之後逐漸高調，並且用上佘倫凱等多個化名，戴上了柬埔寨湖南總商會等11個社團的榮譽會長或創會會長頭銜，包括香港緬中友好協會永遠榮譽會長，還一度擔任中國僑聯轄下的中國僑商聯合會常務副會長，登上了《中國僑商》雜誌的封面。2018年11月，他受到菲律賓總統杜特蒂的邀請，參加了招待習近平的歡迎晚宴。

報導稱，亞太新城其實是用於承接菲律賓馬尼拉、柬埔寨西哈努克港等遷移過來的網路賭博行業，內有多家線上博彩公司，向中國為主的客戶推薦、運營網路賭博遊戲。

2020年6月，緬方政府組建特別法庭，調查亞太新城可能存在的非法賭博問題。中國駐緬大使館發布聲明表示，緬甸亞太新城是第三國投資，同「一帶一路」倡議毫無關係；中方正同緬方加大力度打擊非法賭博等跨境違法犯罪活動，支持緬方調查處理亞太新城項目問題。

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