熱浪高溫恐成新常態 江蘇高速路面達161℉

南京一處防空洞開放給民眾納涼。(美聯社)

中國南方高溫 炎熱的氣候狀態持續，中國中央氣象台今天上午6時發布高溫紅色預警，江蘇部分高速路面地段溫度達到攝氏72度(華氏161.6度)。專家指出，高溫熱浪恐將成「新常態」。

據人民網、中新網等中媒報導，中國國家氣候中心首席預報員陳麗娟表示，今年6月以來，中國出現罕見高溫天氣，可能將是1961年有完整氣象紀錄以來最強的一次高溫事件。

她指出，在全球氣候變暖的背景下，高溫熱浪事件可能成為一個新常態。預計在以後的夏季類似的高溫酷暑出現的頻率會比較多。

不過，陳麗娟說，目前區域性高溫過程還沒有超過2013年。未來2周，南方高溫天氣仍將持續，「就持續時間而言，今年區域性高溫過程將超過2013年的62天，成為1961年以來持續時間最長的一次高溫過程。」

據中國中央氣象台網站消息，今天上午，新疆 吐魯番盆地和南疆盆地、陝西中南部、山西南部、河北南部、山東南部、河南 、安徽、江蘇、上海、湖北、湖南、江西、浙江、福建、四川中東部、重慶、貴州東部、廣西北部、廣東北部等地最高氣溫將有35度至39度。

其中，陝西南部、河南西南部、安徽南部、江蘇南部、上海、湖北東南部和西北部、浙江大部、四川東部、重慶中西部以及新疆吐魯番盆地等地的部分地區最高氣溫可達40度以上。

江蘇省氣象局14日發布路面溫度預報，指出高溫天地表溫度過高時，輪胎的橡膠強度和簾線強力會降低很多，面臨爆胎危險。預計一些路段地表溫度將達68至72度。