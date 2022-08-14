上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)

根據中國網友在微博發布的影片與貼文顯示，上海市徐匯區的宜家家居（IKEA）13日廣播，稱應當局要求將封鎖賣場、暫停人員進出，大批購物民眾聞訊驚慌逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠，警衛試圖將所有人阻擋在屋內並關上鐵門。

上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)

在影片中看到，有民眾在門內大聲尖叫，還有警衛合力把門關上，並說：「快！快！」

上海市衛生健康委副主任趙丹丹14日表示，對宜家家居（IKEA）臨時管控是因為14日發布的陽性感染者，他的密切接觸者的活動軌跡涉及徐匯區宜家。

據上海市疫情 防控有關規定，對徐匯宜家涉及到的相關區域和人員實施2天閉環管理和5天健康監測。排查情況如無異常，商場將恢復正常營業。

影片來源：YouTube

趙丹丹提醒市民，進入大型商業場所要做好個人防護，全程佩戴口罩，與人保持一定距離，避免聚集。同時聽從現場工作人員指揮，自覺遵守掃碼秩序，主動掃場所碼和展碼。未能正常掃碼時，主動向現場工作人員尋求幫助。掃碼情況存在異常的，應當就地等待，並積極配合場所管理者和防控部門落實核酸檢測 、人員管控等措施。