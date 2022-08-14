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上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

男子國會大廈附近撞毀汽車 對空鳴槍後自盡

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

世界新聞網、記者葉文義／即時報導
上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)
上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)

根據中國網友在微博發布的影片與貼文顯示，上海市徐匯區的宜家家居（IKEA）13日廣播，稱應當局要求將封鎖賣場、暫停人員進出，大批購物民眾聞訊驚慌逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠，警衛試圖將所有人阻擋在屋內並關上鐵門。

上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷...
上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)

在影片中看到，有民眾在門內大聲尖叫，還有警衛合力把門關上，並說：「快！快！」

上海市衛生健康委副主任趙丹丹14日表示，對宜家家居（IKEA）臨時管控是因為14日發布的陽性感染者，他的密切接觸者的活動軌跡涉及徐匯區宜家。

據上海市疫情防控有關規定，對徐匯宜家涉及到的相關區域和人員實施2天閉環管理和5天健康監測。排查情況如無異常，商場將恢復正常營業。

影片來源：YouTube

趙丹丹提醒市民，進入大型商業場所要做好個人防護，全程佩戴口罩，與人保持一定距離，避免聚集。同時聽從現場工作人員指揮，自覺遵守掃碼秩序，主動掃場所碼和展碼。未能正常掃碼時，主動向現場工作人員尋求幫助。掃碼情況存在異常的，應當就地等待，並積極配合場所管理者和防控部門落實核酸檢測、人員管控等措施。

趙丹丹說，風險人員涉及的場所，環境可能會存在病毒污染，防控部門會結合人員軌跡和停留時間等實際情況，根據風險評估的結果，對涉及的人員和場所實施管控措施。市民一旦接到防疫人員相關流調問詢，要履行防疫責任，如實告知活動軌跡等資訊。接到相關健康提示短信，要按照短信內容落實後續管控措施，並做好個人防護、立即進行核酸採樣檢測。

上海疾管機構對徐匯宜家涉及到的相關區域和人員，實施2天閉環管理和5天健康監測。(...
上海疾管機構對徐匯宜家涉及到的相關區域和人員，實施2天閉環管理和5天健康監測。(新華網)

檢測 防疫 疫情

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