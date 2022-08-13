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中氣象專家：今年夏天 近61年來最熱

記者林則宏／即時報導
今年夏天，中國多地炎熱難耐。圖為重慶街頭本月9日景象。中新社
今年夏天，中國多地炎熱難耐。圖為重慶街頭本月9日景象。中新社

中國多地近日持續高溫炎熱，中國國家氣候中心首席預報員陳麗娟指出，未來兩周，中國南方高溫天氣仍將持續。預計今年中國高溫天氣綜合強度可能為1961年有完整記錄以來最強，但目前區域性高溫過程還未超過2013年。

中國中央氣象台周六發布「高溫紅色預警」，預計13日白天，陜西東南部、四川東部、重慶、湖北西部和東南部、湖南北部、江西北部、安徽中部和東南部、江蘇南部、上海、浙江中北部等地的部分地區最高溫可達40~42℃，局部地區甚至將超過42℃（107.6°F）。

湖北武漢中心氣象台則提醒，當地局部地區13日最高溫將衝破43℃（109.4°F）。

隸屬於中國氣象局的中國天氣網指出，今年7月下旬以來，長江中下游地區等地出現範圍較大、強度強的高溫天氣，多地最高氣溫值、高溫日數破紀錄。

截至8月13日，中國中央氣象台已連續24天發布高溫預警，其中12日和13日連續兩天發布最高級別的「紅色預警」。

中國氣象網表示，從區域情況來看，上海、浙江、重慶等地的氣溫已打破多項紀錄。上海中心氣象台首席預報員王智稱，截至13日上午，上海今年出現35℃以上高溫日數共40天，40℃以上的天數為6天，極端最高氣溫為40.9℃，出現在7月13日。

對於中國南方今年為何會這麽熱？中央氣象台首席預報員陳濤表示，造成高溫天氣的主要原因跟大氣環流的異常狀況有一定的關係。從目前監測來看，西太平洋副熱帶高壓範圍偏大，強度偏強，在其控制下，中國南方地區整體上受下沈氣流控制，天空晴朗少雲，白天在日照輻射影響下，近地面加熱比較強烈，因此出現了大範圍的高溫天氣。

至於還會熱多久？陳濤指出，未來一段時間，南方熱帶海洋上沒有明顯的熱帶系統影響中國，副熱帶高壓仍將控制長江中下游一帶地區，高溫天氣仍將是持續發展或維持的狀態。

中國中央氣象台預計，未來一周（8月13日至19日），四川東部、重慶、湖北、安徽南部、江蘇南部、浙江、湖南北部等地的部分地區最高氣溫仍可達40℃以上。

高溫 武漢

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