水來了擋不住 四川彭州突發山洪已致4死9傷

四川彭州市龍門山鎮龍漕溝13日突發山洪，導致多人傷亡。圖取自網路視頻截圖

全球氣候變遷 詭異，中國各地除了迎來高溫，連帶引發暴雨 山洪等天災。四川彭州市龍門山鎮龍漕溝13日突發山洪，截至19點30分，此次山洪災害已造成4人死亡，3人重傷，6人輕傷。據極目新聞援引親歷者說法，山洪的「水來的很快。」

綜合中媒報導，有現場逃生者稱，看洪水 來了便讓家人趕緊撤，而水來的很快，幾秒鐘回頭一看自己露營的天幕與車子就被都衝走了；此外，也有不少人被沖走，其中還有小孩。

（影音來源：今日熱搜 YouTube頻道）

另據極目新聞報導，彭州市龍槽溝景區附近一家餐館廚師陳師傅說當他走到龍槽溝從山腳到山頂約三分之一處時，碰到一個從山上下來的同村村民。村民告訴他，山上發洪水了，趕緊通知在山谷遊玩的遊客撤離。並順利協助五十多名遊客全部及時地離開了山溝。陳師傅介紹，龍槽溝上游沒有水庫，他聽說是上游下了雨，所以導致了山洪發生。

此外，據「彭州應急」微博表示，當日14時37分，彭州市龍門山鎮接到氣象預報，轄區有對流雲團生成，將伴有短時強降雨。接報後，龍門山鎮政府立即組織鎮村（社區）幹部、巡邏隊員及志願者等力量對轄區內河道沿線戲水遊客進行勸離。