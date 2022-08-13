安以軒老公周焯華在中發展跨境賭博 屬下當庭認罪

安以軒老公、澳門知名賭場太陽城執行長周焯華在中國發展跨境賭博，近日開庭。（圖／聯合報系資料照片）

涉嫌在中國境內發展跨境賭博的澳門 大亨周焯華相關案件，近日在溫州連續三日開庭，他在中國發展博弈的下屬多人表示認罪。

據南方都市報報導，8月10日至12日，浙江省溫州市中級人民法院公開開庭合併審理溫州市人民檢察院指控被告人張甯甯等34人犯開設賭場罪、非法經營罪，被告人張時秀犯開設賭場罪，被告人鐘海燕犯開設賭場罪等三起案件。這三起案件的共點是，其背後都為澳門博奕大亨周焯華（綽號「洗米華」）在中國境內發展賭博所引起。

報導引述公訴機關指控內容稱，2007年以來，澳門太陽城博彩仲介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，並於2015年開始在菲律賓等地先後開設「SCM聯盟E城」、「UE環球E城」等網路賭博平台進行賭博活動。為牟取非法利益，周焯華通過發展股東級代理及賭博代理，以提供高額傭金利誘各級代理組織中國境內公民參與跨境賭博，並向中國境內公民推廣網路賭博平台。

具體而言，其在中國境內成立資產管理公司為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務，協助客戶進行跨境資金兌付，追索賭債；利用境內地下錢莊等第三方為賭客提供賭資支付結算；通過中國境內技術公司提供賭客管理、資金結算、車輛服務等技術支援；在中國境內設立公司為中國公民赴境外賭博提供車輛接送服務等，組織中國公民赴境外太陽城賭廳賭博、參與跨境網路賭博。公訴稱，這「逐步形成以周焯華為首，以被告人張寧寧、張時秀、鐘澤新、賴文濤、龐克訓等多人為骨幹，被告人彭浩、麥國雄等多人為成員，人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團」。

報導稱，庭審過程張寧寧等35名被告人當庭表示認罪、悔罪。

此前，在2021年11月28日下午，在溫州市人民檢察院批准逮捕後，澳門政府司法警察 局以犯罪集團、不法經營賭博及清洗黑錢等罪名，將11名涉案人移送偵辦，經過逾14小時偵訊，刑庭法官接納檢方建議，對周焯華採取羈押強制措施，送往路環監獄 。周焯華此前被認為與中共關係良好，曾資助多部「愛國」影視作品，也曾任廣東政協委員。

周焯華案爆發後，2022年6月21日澳門立法會通過「娛樂場幸運博彩經營法律制度」（博彩法）修法，針對博彩仲介人、貴賓廳等制度，有許多變革，對澳門賭博產業塑造了新的遊戲規則。澳門法院的網站顯示，周焯華案將於9月2日開審。