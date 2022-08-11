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上海新增2例確診 軌跡涉及足浴店棋牌室等場所

特派記者林宸誼／上海即時報導
上海市衛健委副主任趙丹丹。記者林宸誼／攝影
上海市衛健委副主任趙丹丹。記者林宸誼／攝影

上海市衛健委副主任趙丹丹11日通報，上海新增1例本土新冠肺炎確診病例和1例無症狀感染者，兩人分別居住在閔行區與徐匯區，軌跡涉及徐匯區衛強足浴店與棋牌室，與本次海南疫情沒有關聯。

兩例陽性感染者軌跡都涉及到足浴店，其中一人還是足浴店工作人員，徐匯區副區長王宏偉表示，衛強足浴店經營範圍為足浴服務，在尚未准許營業的情況下，擅自開展經營活動，且未嚴格落實疫情防控措施，造成疫情傳播重大風險。

王宏偉指出，閔行的感染者軌跡，還涉及徐匯區一家棋牌室服務的金卉鑫休閒，也是在尚未准許營業的情況下，擅自開展經營活動，且未嚴格落實疫情防控措施，造成疫情傳播重大風險。

王宏偉提到，根據上海市疫情防控有關規定，對兩家採取停業，吊銷營業執照並處罰款，將相關人員列入嚴重違法失信名單，並採刑事立案。

趙丹丹補充，截至8月11日16時，共排查到這2例陽性感染者在滬密切接觸者721人，已落實隔離管控，其中460人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。

累計排查到密接的密接1325人，均已落實隔離管控，其中424人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。累計篩查這2例陽性感染者相關人員22.8萬人，核酸檢測結果均為陰性。

趙丹丹指出，未發現11日新增的2例陽性感染者與本次海南疫情有關，截至目前，上海已接收5架次海南來滬航班，接返人數共845人。

趙丹丹表示，從海南返滬人員實行3天集中隔離醫學觀察，加上4天居家醫學隔離觀察，如不具備居家隔離醫學觀察條件，採取集中隔離醫學觀察。集中隔離期間，不向隔離人員個人收取食宿費用。

疫情 檢測 醫學

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