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中國專家：秋冬季或冬春季可能出現流感和新冠疊加流行

記者林則宏／即時報導
專家指出，勤洗手、戴口罩、常通風、少聚集等也能預防流感。圖為北京街頭一名小女孩因悶熱想摘下口罩。美聯社
專家指出，勤洗手、戴口罩、常通風、少聚集等也能預防流感。圖為北京街頭一名小女孩因悶熱想摘下口罩。美聯社

中國疾控中心病毒學首席專家董小平表示，過去兩年中國流感呈低水平的流行狀態，加上流感疫苗接種率低，而目前全球仍處於新冠肺炎大流行，因此今年秋冬季或冬春季，有可能出現流感和新冠肺炎疊加流行的風險。

董小平表示，2020至2021年，中國流感呈低水平的流行狀態，這與這段期間中國採取了相對嚴格的防新冠公共衛生措施有關。但從另一個角度看，長期的低水平流行，自然感染的人群比例就會低，加上中國流感疫苗接種一直處於比較低的狀態，因此在人群當中對流感病毒預存的免疫力肯定會有所下降。

今年夏天，中國南方已經出現A（H3N2）亞型流感病毒的流行高峰，專家研判，今年秋冬季中國出現較高水平的流感流行風險偏高。而目前全球仍然處於新冠肺炎大流行，因此在今年秋冬季或冬春季，有可能出現流感和新冠肺炎疊加流行的風險。

鑑於秋冬季即將到來，董小平因此呼籲中國民眾，做好呼吸道傳染病的防控，在流感季來臨前要及早接種流感疫苗，特別是老年人和醫務工作者。

此外，一旦出現發燒、乾咳、乏力等流感症狀，應及時就醫。同時平時應做好個人防護，包括勤洗手、戴好口罩、常通風、少聚集等。

流感疫苗 新冠肺炎 口罩

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