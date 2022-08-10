王毅針對台海局勢新動向提出「三個警惕」

8月8日，中國外長王毅在烏蘭巴托同蒙古外長巴特策策格舉行會談。（央視新聞APP）

中國外交部長王毅 近日在與蒙古、南韓、尼泊爾外長接觸中，針對台海局勢新動向，闡明了中方的立場，並且提出要警惕三個危險動向，包括警惕美國加大地區軍事部署，推動形勢進一步升級等。

據央視新聞APP，王毅指出，眾議院 議長裴洛西 訪問台灣，已被證實是一場徹頭徹尾的政治挑釁，也是一場徹頭徹尾的政治鬧劇。

王毅說，台海形勢目前還在發展，尤其要警惕三個危險動向：「一是警惕美國不甘心失敗，糾集一些伙計拱火澆油，加大地區軍事部署，推動形勢進一步升級，圖謀製造新的更大危機。」

二是警惕「台獨」勢力誤判形勢，不自量力，繼續加緊內外勾連，在分裂國家和民族的道路上一意孤行，越走越遠。

三是警惕一些國家的政治人物罔顧是非，跟風炒作，甚至企圖藉機效仿，進行政治表演，謀取政治私利。

王毅說，這將嚴重破壞與中國交往的政治基礎，嚴重衝擊聯合國憲章和二戰後國際體系。

眾議院議長裴洛西8月2日訪問台灣後，中國解放軍於8月4日至7日在台灣周圍六個區域進行了史上最大規模的「圍台」軍事演習。面對這一行動，美國國防部8月4日下令在西太平洋菲律賓海執勤的雷根號航母打擊群繼續留在台灣周邊海域監控情勢發展。

另據美國之音，以緊迫感來應對中國「步步緊逼的威脅」已經是美國軍方和各界的共識。在眾議院議長裴洛西訪台前，美國海軍、陸軍、空軍、海軍陸戰隊以及海岸警衛隊等五大軍種，已經展開了對印太地區威懾態勢的進一步部署。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點