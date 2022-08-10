解讀中國第三份對台白皮書 學者張五岳：比預期來得早

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳指出，中共第三部對台白皮書的時間點比預期早，而發布的原因相當大一部分也與國際關係相關。（記者廖士鋒／攝影）

中共 時隔22年再度發布對台政策白皮書，由於近期兩岸局勢變化相當大，此時端出這份白皮書，學者張五岳認為是與國際因素有關，特別是許多國家對「一中」的做法，大陸有不同看法，他也坦言，這個時間點比預期來得早。

中共10日發布「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳接受本報記者訪問時表示，一般中共發布白皮書，一定是其認為在重大關鍵轉折時刻或重大機遇挑戰之際，透過白皮書表達堅定立場跟作為。

中共已分別在1993年、2000年發表過對台白皮書，對於這幾個時間點，張五岳分析，1993年4月雖有辜汪會談，但5月前總統李登輝就開始正式研議準備台灣積極參與聯合國，且還透過友邦正式向聯合國大會提案，「8月底發布白皮書，就是針對台灣加入聯合國問題」。第二次2000年2月，則是先有1999年「兩國論」，使兩岸關係緊繃，又2000年3月台灣即將大選，「在這嚴峻時刻北京 透過白皮書表達對台海議題基本主張看法是什麼」。至於今年三度發布白皮書，張五岳解讀，不僅是兩岸關係問題，相當大一部份跟國際關係也相關。

張五岳進一步分析，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台問題，引發國際社會關注，「很多國家雖然強調一中，但很多作為，中國大陸有不同看法」，例如美國、日本、澳洲雖然強調「一中」（外交上承認中華人民共和國），但對台海和平穩定、會不會發生戰爭跟衝突表達高度關注，「從這個角度，北京覺得這就是侵犯一個中國」。整體看來，一中問題不僅在台灣內部遭受挑戰，在國際社會也慢慢走向好像跟北京嚴謹的「一中」並不一致的看法。

張五岳坦言，這次白皮書提出「比預期來得早」，除了對內部14億人有所交代，也對國際社會明確堅定表達北京看法，同時也想加大對台軟、硬兩手力度，包含反獨、反外力介入、促統、促融力度。同時這次白皮書也更清楚闡明「新時代黨解決台灣問題總體方略」的內涵。

而對於此次白皮書對「台灣問題」的描述，與前兩次相較，並沒有提到是國民黨 「反人民內戰」或者「國民黨集團退據台灣」這樣的用語，是否表示中共對「台灣問題」定義已有所改變？對此張五岳並不認同，他分析，因為1990年跟2000年都是國民黨執政，且那時候中共把兩岸關係當成是國共關係的延續，「現在已經不再是國民黨執政，中共看待兩岸關係，比較不會太多從國共歷史的臍帶延續至今，這是必然的」。

他也提到，中共對台鬥爭方式，在國民黨執政時跟民進黨執政時，「有些是一樣的，有一些是不一樣的，反對外力介入這些是一樣的，但是在台獨議題上跟反獨議題上就不全然相同」。

最後，這部白皮書為何對「中國共產黨」一詞使用頻率的大幅提升，張五岳解讀，中共總書記習近平上台後，「最貫徹一條就是黨管一切」，再加上2021年「七一講話」，與中共十九屆六中全會「第三份歷史決議」以來，有一組五個關鍵句基本都會連在一起，即「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務」。

就此而言，張五岳認為，強調「黨管一切、黨控制一切、黨的歷史使命、黨的作為」，這本來就是習近平主政下最大特色跟特質，當然反應在白皮書上，對此次大幅增添「共產黨」一詞，張五岳表示一點都不意外。