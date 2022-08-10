軍演未引發恐慌 陸專家：台灣民眾對解放軍有信心

解放軍東部戰區火箭軍8月4日對台灣東部外海預定海域實施火力突擊，圖為導彈正發射升空。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）

解放軍 連日在台灣周邊海空域展開大規模軍演，但並引發台灣民眾恐慌。對此，大陸軍事專家宋忠平稱，原因之一是隨著解放軍實力不斷上升，台灣老百姓更加深刻地認識到：如果真的要解決台灣問題，解放軍有足夠的精確打擊能力，只打擊軍事目標，而不會傷及無辜。他說，「這是台灣老百姓對解放軍有充分的信心」。

宋忠平在接受大陸網路媒體《觀察者網》專訪時還表示，大陸這次進行大規模軍事演訓是因為美國眾議院議長裴洛西 訪台，解放軍、大陸政府要警告的是美國政府、蔡英文當局，所以台灣的老百姓很清楚「冤有頭，債有主」，自然不會過多擔心。

第三，他指出，大陸一直希望通過和平方式解決台灣問題，大陸無論是通過ECFA還是其他惠台政策，其實都是希望幫助台灣百姓提高生活福祉，改善生活條件。

宋忠平說，「正所謂『兩岸一家親，血濃於水』，所以台灣老百姓並不認為解放軍是威脅，反而認為解放軍震懾『台獨』勢力、震懾域外勢力，恰恰能給台灣老百姓尊嚴。畢竟，美國、日本等國，事實上是把台灣作為『殖民地』，作為傾銷市場。」

不過，對於宋忠平這番話，不少大陸民眾認為是「自欺欺人」。有網友就留言稱，「這幫看熱鬧的人尤其高雄本地的人本來都是深綠，他們認為幾十年來的事實證明，你共軍 就是嘴炮，不敢打，看看台灣內部這幾天舞照跳，飯館人照樣人多。所以千萬別誤判。俄烏戰爭一個教訓就是真實的情報非常重要。」

還有大陸網友表示，「絕大多數台灣人相信：老共如果打台灣，那麽美國一定會來保護台灣。老共怕美國，所以不敢打台灣的。不管大陸信不信這種論調，但不能認識不到到這種現狀。」