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中國外交部：沒有所謂海峽中線 美威脅台海和平穩定

特派記者陳政錄、記者陳言喬／連線即時報導
中國外交部副部長馬朝旭。(中新網)
中國外交部副部長馬朝旭。(中新網)

台外交部長吳釗燮9日批中共嚴重威脅區域和平，中國國台辦發言人馬曉光今稱，吳釗燮是「台獨」頑固分子，有關言論顛倒黑白、混淆視聽，再次暴露頑固謀「獨」本性；世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，儘管海峽兩岸尚未完全統一，中國主權和領土從未分割，民進黨才是台海現狀的破壞者。

中國外交部副部長馬朝旭說，台灣是中國領土的一部分，根本不存在什麼「海峽中線」，「中國軍隊在中國台灣島附近海域開展軍事演訓活動，符合國內法、國際法和國際慣例」。

馬朝旭表示，威脅台海和平穩定的是美國，美方每年搞的軍演就達上百次；根據不完全統計，2001年以來，美國發動戰爭和軍事行動造成超過80萬人死亡，「美國為維護自己的霸權發動那麼多場非法戰爭，現在又公然跑到台海製造事端，我們能允許嗎？」至於美方稱中方在台海軍演就像俄羅斯入侵烏克蘭，但台灣問題完全是中國內政，與烏克蘭問題完全是兩回事。

至於共軍在台海周邊演習是否成為「新常態」？中國外交部發言人汪文斌說，中方針對裴洛西(前譯波洛西)竄訪台灣的反制措施，完全是正當、合理、合法的，既是對挑釁者的警示，也是對台獨勢力的懲戒；中方在自己領土周邊海域開展正常軍事演訓活動，符合國內法、國際法和國際慣例。

烏克蘭 裴洛西 波洛西

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