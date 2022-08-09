我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國：上個月是有紀錄以來最熱7月之一

拜登簽署晶片法案 盼美國製造並提高對中競爭力

海南分批撤遊客 拚3天「社會面清零 」

記者賴錦宏／即時報導
海南疫情嚴峻，當局定下8月12日前實現「社會面清零」的目標。圖為首批125名滯留三亞的遊客，搭乘飛機前往西安。（新華社）
海南疫情嚴峻，當局定下8月12日前實現「社會面清零」的目標。圖為首批125名滯留三亞的遊客，搭乘飛機前往西安。（新華社）

海南疫情嚴峻，當局9日宣布，全省發出決戰疫情總動員，並定下8月12日前實現「社會面清零」的目標。目前滯留在海南三亞的旅客符合條件者，將分批離島，首批撤離的遊客已於9日下午搭機離開海南。除了海南，新冠疫情也入侵西藏首府拉薩，迄今發現18例初篩陽性，拉薩宣布全員核酸檢測，並暫停開放布達拉宮等重要場所。

中國9日發布新增本土828例，其中疫情最嚴重的海南省有471例，疫情仍在快速發展上升期。海南多個城市採取靜態管理，規模近乎封島，8萬多名遊客滯留當地。海南省委書記沈曉明8日主持召開省委應對疫情會議，強調海南防控形勢複雜嚴峻。要求克服一切困難，在8月12日前實現社會面清零。

在安排滯留旅客離開方面，對符合下列條件的滯留旅客，自9日起分類分批安排返程：對無疫情的市縣（區），旅客所在旅行團或入住酒店近7天內沒有陽性感染者；或近3天內未出現發燒、乾咳、嗅覺喪失、肌肉酸痛等臨床症狀的散客，可憑48小時兩次（每天一次）核酸陰性證明返程。低風險區旅客，則可憑72小時三次（每天一次）核酸陰性證明返程。

中高風險區，經過疫情防控降為低風險區後，執行低風險區規定。在自願基礎上，優先安排具有醫療需要、老年人、兒童、孕婦等特殊人群及其陪護人員返程。

首批滯留三亞的旅客9日乘坐包機返回西安。先在海棠灣某酒店核驗身分證、核酸陰性證明等相應資料，乘坐大巴到機場搭乘下午3時左右包機返回西安。今下午3時左右，三亞鳳凰國際機場有三班包機運送滯留旅客出島，分別前往西安、成都和上海。著陸後，目的地政府對返程人員實施「點對點」閉環接回健康管理和健康監測。

據統計，截至8月6日，三亞經營性酒店在店過夜人數5.89萬人，其中滯留在三亞星級酒店的遊客2.5萬人。

海口市則在9日下午宣布，10日起進行臨時性靜態管理，同時展開第3輪全域核酸篩查。據海南政府今日下午通報，8月1日至9日12時，海南本輪疫情累計陽性感染者已達1899例。其中多數來自旅遊勝地三亞。

同為旅遊勝地的西藏也宣布拉薩全域核酸篩查。西藏已在拉薩市、日喀則市、昌都市建成三家方艙醫院，儲備床位4004張，主要收治無症狀感染者和輕症病例。同時全區還有七家定點救治醫院，主要收治重症患者有基礎性疾病和老年患者。另據拉薩市要求，為有效防控疫情，確保民眾健康安全，布達拉宮、羅布林卡、西藏博物館於9日起暫停對外開放。

疫情 機場 檢測

上一則

王毅會韓外長提5個應當 含維護產供鏈穩定暢通

延伸閱讀

西安整形醫師自家診所抽指猝死 友人爆同意書沒簽字 懷疑死因

西安整形醫師自家診所抽指猝死 友人爆同意書沒簽字 懷疑死因
13口之家滯7天得花18萬？ 嚴打疫情財 海南禁哄物價

13口之家滯7天得花18萬？ 嚴打疫情財 海南禁哄物價
疫情引發媒體戰 海南日報槓澎湃新聞

疫情引發媒體戰 海南日報槓澎湃新聞
病毒入藏 拉薩18例、日喀則令靜默 打破920天零新增

病毒入藏 拉薩18例、日喀則令靜默 打破920天零新增

熱門新聞

(取自央視)

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

2022-08-04 03:20
中國外交部發言人華春瑩（左圖）、俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（右圖）。（路透、美聯社）

華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油

2022-08-08 21:14
瑯琊病毒在山東、河南已經發現35例感染個案。（美聯社）

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

2022-08-07 03:40
中國外交部5日傍晚宣布對裴洛西訪台採取對美反制措施。（圖／取自大陸外交部官網）

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

2022-08-05 09:36
解放軍遠程火箭炮近年技術有所突破，提高射程與精度，圖為解放軍4日對台灣周邊進行的遠火射擊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

專家：遠程火箭彈技術大突破 對台不需用「東風」

2022-08-06 11:18
解放軍東部戰區公布抵近台灣演訓的照片，圖中的白色尖塔，中媒稱經證實是花蓮和平電廠煙囟，直線距離僅11.78公里，左側為共軍南京艦上的士兵持望遠鏡瞭望。（新華社）

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

2022-08-06 22:00

超人氣

更多 >
川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱

川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱
網上高薪應聘保母 華女險遭「殺豬盤」 靠這招揪出東主狐狸尾巴

網上高薪應聘保母 華女險遭「殺豬盤」 靠這招揪出東主狐狸尾巴
華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油

華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油
調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字
「火爆浪子」女星奧莉薇亞紐頓強 73歲癌逝

「火爆浪子」女星奧莉薇亞紐頓強 73歲癌逝