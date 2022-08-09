海南分批撤遊客 拚3天「社會面清零 」

海南疫情嚴峻，當局定下8月12日前實現「社會面清零」的目標。圖為首批125名滯留三亞的遊客，搭乘飛機前往西安。（新華社）

海南疫情 嚴峻，當局9日宣布，全省發出決戰疫情總動員，並定下8月12日前實現「社會面清零」的目標。目前滯留在海南三亞的旅客符合條件者，將分批離島，首批撤離的遊客已於9日下午搭機離開海南。除了海南，新冠疫情也入侵西藏首府拉薩，迄今發現18例初篩陽性，拉薩宣布全員核酸檢測 ，並暫停開放布達拉宮等重要場所。

中國9日發布新增本土828例，其中疫情最嚴重的海南省有471例，疫情仍在快速發展上升期。海南多個城市採取靜態管理，規模近乎封島，8萬多名遊客滯留當地。海南省委書記沈曉明8日主持召開省委應對疫情會議，強調海南防控形勢複雜嚴峻。要求克服一切困難，在8月12日前實現社會面清零。

在安排滯留旅客離開方面，對符合下列條件的滯留旅客，自9日起分類分批安排返程：對無疫情的市縣（區），旅客所在旅行團或入住酒店近7天內沒有陽性感染者；或近3天內未出現發燒、乾咳、嗅覺喪失、肌肉酸痛等臨床症狀的散客，可憑48小時兩次（每天一次）核酸陰性證明返程。低風險區旅客，則可憑72小時三次（每天一次）核酸陰性證明返程。

中高風險區，經過疫情防控降為低風險區後，執行低風險區規定。在自願基礎上，優先安排具有醫療需要、老年人、兒童、孕婦等特殊人群及其陪護人員返程。

首批滯留三亞的旅客9日乘坐包機返回西安。先在海棠灣某酒店核驗身分證、核酸陰性證明等相應資料，乘坐大巴到機場 搭乘下午3時左右包機返回西安。今下午3時左右，三亞鳳凰國際機場有三班包機運送滯留旅客出島，分別前往西安、成都和上海。著陸後，目的地政府對返程人員實施「點對點」閉環接回健康管理和健康監測。

據統計，截至8月6日，三亞經營性酒店在店過夜人數5.89萬人，其中滯留在三亞星級酒店的遊客2.5萬人。

海口市則在9日下午宣布，10日起進行臨時性靜態管理，同時展開第3輪全域核酸篩查。據海南政府今日下午通報，8月1日至9日12時，海南本輪疫情累計陽性感染者已達1899例。其中多數來自旅遊勝地三亞。

同為旅遊勝地的西藏也宣布拉薩全域核酸篩查。西藏已在拉薩市、日喀則市、昌都市建成三家方艙醫院，儲備床位4004張，主要收治無症狀感染者和輕症病例。同時全區還有七家定點救治醫院，主要收治重症患者有基礎性疾病和老年患者。另據拉薩市要求，為有效防控疫情，確保民眾健康安全，布達拉宮、羅布林卡、西藏博物館於9日起暫停對外開放。