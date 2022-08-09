我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新報告：疫情重傷曼哈頓華埠 工作大減1/4

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

醫院「讓病人長期留下來」方案 四川瀘州展開調查

記者賴錦宏／即時報導
四川瀘州富康醫院的會議PPT目錄中，出現「怎麼讓病人長期留下來、給我們排隊交錢」的內容引起爭議。（推特截圖）
四川瀘州富康醫院的會議PPT目錄中，出現「怎麼讓病人長期留下來、給我們排隊交錢」的內容引起爭議。（推特截圖）

四川瀘州一家醫院的會議PPT目錄中，出現「怎麼讓病人長期留下來、給我們排隊交錢」的內容引起爭議，瀘州市衛健委周二（8月9日）稱，涉事醫院資質（條件）不存在問題，已成立調查組前往醫院調查網傳內容的情況。

據澎湃新聞報導，網傳影片顯示，疑似瀘州富康醫院2022年行銷方案探討會議中，一則PPT中出現了「怎麼讓病人長期留下來」「怎麼讓病人給我們排隊交錢」等字樣。經網路傳播後，迅速引起關注。

瀘州富康醫院一名工作人員星期二說，PPT上的文字內容屬實，但講述主要是圍繞「作為民營醫院如何提高服務質量」展開。

這名工作人員補充說，「當時我們開會的內容，和你們看到的文字內容確確實實是兩回事」，「怎麼讓病人長期留下來」指的是提高醫療服務質量和服務意識，這樣一來病人痊癒之後再患病就會來到該醫院就診，讓病人有一種家的感覺；「怎麼讓病人排隊交錢」，指的是許多優秀三甲醫院因醫療服務過硬，都有病人慕名前去排長隊看病的情況，要提高醫療服務質量，爭取贏得病人良好的口碑。

醫院方面還說，PPT由新來的員工負責製作，該員工對PPT製作不熟練，造成了詞不達意的情況。工作人員稱，「開會的時候我們沒有發現有什麼問題，後來看到圖片被發到抖音再配上引導性的文字之後，我們才意識到這些內容可能引起誤解。」

《新京報》則引述醫院工作人員的回應報導稱，相關內容被中國網友誤解，「領導是想強調優質的服務，好的服務才能得到好的評價，留住病人。」

抖音

上一則

中國民營火箭首發 谷神星一號一箭三星成功發射

下一則

王毅會韓外長提5個應當 含維護產供鏈穩定暢通

延伸閱讀

全球不到3500隻瀕危大白鯊 誰端牠上餐桌？

全球不到3500隻瀕危大白鯊 誰端牠上餐桌？

史帝文律師樓張向榮律師 教你瞭解醫療《同意書》

史帝文律師樓張向榮律師 教你瞭解醫療《同意書》
四川母女20餘年無戶口、沒出遠門 21歲女兒：想去山外看看

四川母女20餘年無戶口、沒出遠門 21歲女兒：想去山外看看
下調入學年齡至5歲惹議 南韓急滅火

下調入學年齡至5歲惹議 南韓急滅火

熱門新聞

(取自央視)

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

2022-08-04 03:20
中國外交部發言人華春瑩（左圖）、俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（右圖）。（路透、美聯社）

華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油

2022-08-08 21:14
瑯琊病毒在山東、河南已經發現35例感染個案。（美聯社）

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

2022-08-07 03:40
中國外交部5日傍晚宣布對裴洛西訪台採取對美反制措施。（圖／取自大陸外交部官網）

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

2022-08-05 09:36
解放軍遠程火箭炮近年技術有所突破，提高射程與精度，圖為解放軍4日對台灣周邊進行的遠火射擊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

專家：遠程火箭彈技術大突破 對台不需用「東風」

2022-08-06 11:18
解放軍東部戰區公布抵近台灣演訓的照片，圖中的白色尖塔，中媒稱經證實是花蓮和平電廠煙囟，直線距離僅11.78公里，左側為共軍南京艦上的士兵持望遠鏡瞭望。（新華社）

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

2022-08-06 22:00

超人氣

更多 >
川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱

川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱
網上高薪應聘保母 華女險遭「殺豬盤」 靠這招揪出東主狐狸尾巴

網上高薪應聘保母 華女險遭「殺豬盤」 靠這招揪出東主狐狸尾巴
華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油

華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油
華春瑩：台灣有山東餃子館…終將回家 她用肯德基反酸

華春瑩：台灣有山東餃子館…終將回家 她用肯德基反酸
「火爆浪子」女星奧莉薇亞紐頓強 73歲癌逝

「火爆浪子」女星奧莉薇亞紐頓強 73歲癌逝