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3名中國晶片業高層被查 北京不滿巨額投資未見成效

記者賴錦宏／即時報導
中國華芯投資管理有限責任公司三名高層突然落馬，接受調查。（新浪科技）
中國華芯投資管理有限責任公司三名高層突然落馬，接受調查。（新浪科技）

中共中紀委駐工信部紀檢監察組證實，華芯3名高層涉嚴重違紀違法，正接受監察調查。過去個多月多名半導體企業高層相繼下馬，彭博社報導指出，美國不斷擴大技術出口限制下，北京對在半導體業投資千億美元，技術上卻未取得突破而感到惱火。知情人士指，隨著中國官方著手調查，落網的人預計會愈來愈多。

中共中央紀委國家監委駐工業和信息化部紀檢監察組、北京市監察委員會通報，華芯投資管理有限責任公司前總監杜洋、投資三部副總經理楊征帆涉嫌嚴重違紀違法，接受中紀委駐工信部紀檢監察組紀律審查；華芯投資管理有限責任公司投資二部前總經理劉洋涉嫌嚴重違法，接受北京市監委監察調查。

過去一個多月，傳出被查的半導體業人士已包括國家集成電路產業投資基金（俗稱大基金）前總裁路軍、總經理丁文武，紫光前總裁刁石京、董事長趙偉國等。

彭博社引述消息指出，中國各部門今年對戰略性產業的應急計畫展開了審查，以防美國實施更嚴格的制裁。中國高層官員上個月審查半導體業的報告時，發現行業技術進展可能被誇大了，許多投資並無取得成果。過去10年投入上千億美元資金，加上美國在技術上不斷收緊限制，這使中共高層對此很是惱火。

中國中央一再要求在關鍵技術領域取得突破，掌握先進半導體技術被視為其中最優先事項，如同數十年前的製造原子彈一樣。儘管官方科研院所等在光刻機方面付出了大量努力，但光刻機仍由荷蘭ASML主導，日本仍控制關鍵化學品光刻膠供應，中國每年1,550億美元的半導體需求仍依賴進口為主。

報導指出，這些調查對長期以來習慣獲得高層支持的半導體行業掀起軒然巨波，一名知情人士更透露，隨著調查的進行，落網的人預計還會增加。

投資 北京 中共

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