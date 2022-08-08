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海南遊「大失血」三亞5.7萬遊客被困 每晚住宿逾2000元

記者陳言喬／綜合報導
海南三亞爆發疫情，三亞工作人員將政府籌集的生活物資打包，準備送往遊客入住的酒店。（新華社）
海南三亞爆發疫情，三亞工作人員將政府籌集的生活物資打包，準備送往遊客入住的酒店。（新華社）

中國多地疫情有再起之勢，中國衛健委9日通報，過去24小時新增350例本土確診病例與新增本土478例無症狀感染者。當中仍以海南省三亞市最多，三亞累計染疫人數已達1500人，目前仍有5.7萬名遊客被迫留置，許多遊客反映他們一晚住2千多元酒店，根本未降價。

衛健委指，本土確診病例350例中，海南300例，廣東25例，內蒙古16例，吉林2例，福建2例，重慶2例，廣西1例，四川1例，西藏1例。新增本土無症狀感染者478例中，海南171例，新疆146例，浙江67例，廣西25例，西藏21例，廣東13例等。

海南省是這波疫情的重災區，當中又以旅遊盛地三亞市最嚴重，三亞昨天新增234例本土確診與145例本土無症狀感染者。從1日零時至8日24時，三亞累計已1035例本土確診病例與511例無症狀感染者。

截至8日12時，中國已有來自15個省份共計6913名抗疫人員到達海南，分赴三亞、海口、儋州、陵水等地開展核酸檢測、流調溯源、救治、社區管控等工作。　　

海南省衛健委主任周長強表示，目前海南省的外地遊客還有17.79萬人，當中三亞約5.7萬遊客被留置，其中有4.3萬遊客居住在各酒店，1.4萬人在家居住。

「來一趟海南旅遊，大失血」海南當局已要求酒店半價安置遊客，但仍有部分黑心酒店趁機漲價，有許多遊客反映，每晚價格高達2000多元人民幣（約295美元），酒店把住宿價格按公告牌價再打對折計算，與早前預訂的價格差不多，等於沒降價。

海南市場監督管理局已發出告誡書，不得借疫情突發之機，捏造、散布漲價資訊，哄抬價格，推動商品價格過高上漲，擾亂市場價格秩序，違者最高罰5百萬人民幣。

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