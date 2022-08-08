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華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油

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華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油

記者陳言喬／綜合報導
俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃向華春瑩「加油」。（取材自觀察者網）
俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃向華春瑩「加油」。（取材自觀察者網）

解放軍對台軍演，以及近來與各國的齟齬，中國頻被西方多國指責批評，中國外交部發言人華春瑩近日的「味覺不會騙人、台灣回家說」更被多方網友打臉。倒是俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃力挺華春瑩，並用中文寫「加油」給華春瑩鼓勵。

美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月2日訪台，引發中共對台軍演，中國並宣布反制美國八項措施，中國外交部從上到下異常忙碌，華春瑩等多名發言人頻頻在記者會上官宣批判美國、日本、歐盟與台灣。

華春瑩7日在推特發文，稱台北有38家山東餃子館、67家山西麵館，「味覺不會騙人，台灣一直是中國的一部分。失散多年的孩子終究會回家。」結果遭到各方地網友打臉，就連美國國務院前發言人Morgan Ortagus也揶揄表示：「中國有超過8500家肯德基，口味最誠實。中國一直都是肯塔基州的一部分，失散多年的孩子終將回家。」

在一片圍堵批判聲浪中，近年與中國交好的俄羅斯對華春瑩「雪中送炭」。觀察者網報導，8月8日，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃在社交媒體發文，力挺華春瑩。

扎哈羅娃說：「中國外交部發言人華春瑩將美國對他國政策比作喬治．佛洛依德被跪殺事件，我們絕不能允許美國自詡世界警察，繼續把別的主權國家當作可以隨意跪殺的佛洛依德」。

扎哈羅娃在Telegram上引述了華春瑩的發言後，寫道：「朋友華春瑩，加油」。

扎哈羅娃文中的「加油」還是用中文寫的，並配上了俄羅斯國旗、紅心和中國國旗的圖案。

8月3日，扎哈羅娃就裴佩洛西訪台一事批評美國。她在Telegram上發文稱：「華盛頓正在破壞世界穩定。最近幾十年來沒有一場衝突得到調解，倒是很多衝突被挑起」。

扎哈羅娃是俄羅斯外交部首位女性發言人，童年與少年時期跟著父母在北京生活了13年，在外交舞台上代表俄羅斯多次力挺中國，並且多次用中文為中國送上祝福。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃，舉手投足讓人矚目。（美聯社）
俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃，舉手投足讓人矚目。（美聯社）

華春瑩 俄羅斯 中共

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