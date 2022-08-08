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打破920天無疫情紀錄 西藏拉薩18陽性、日喀則靜默3天

記者羅印冲/即時報導
西藏拉薩18陽性個案，日喀則全域靜默管理3天。取自觀察者網
西藏拉薩18陽性個案，日喀則全域靜默管理3天。取自觀察者網

中國西藏再度出現新冠病例，打破920天無疫情紀錄。除了來自西藏日喀則市的4例陽性病例，根據西藏拉薩市應對新冠肺炎疫情工作小組晚間公告，7日，拉薩市在重點人員核酸檢測中發現18名新冠病毒核酸檢測初篩陽性人員。

公告稱，拉薩市對該市18名人員實施定點隔離診療，並對其相關的密接和次密接人員實施隔離管控。

此外，拉薩市城關區現已劃定高風險區1個：城關區嘎瑪貢桑街道路北社區地面衛星站單行路以西自建房；中風險區15個，包括城關區嘎瑪貢桑街道路北社區地面衛星站單行路以東自建房、自治區審計廳、阜康醫院（本院區）、功德林天街三樓貴哥滷肉卷、藏大俄洛橋燒烤店等地區。

今天稍早前，根據西藏自治區阿里地區應對新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室發布，七日，在新冠常規核酸檢測中發現4名陽性病例，已被判定為無症狀感染者。這4人都來自西藏日喀則市。西藏上次出現病例是在2020年1月29日，打破920天無疫情紀錄。

另據日喀則市新冠肺炎疫情聯防聯控工作領導小組公告，因日喀則市疫情防控形勢嚴峻，為最大限度降低疫情傳播風險，就日喀則市開展相關疫情防控工作公告如下：

一，酒吧、KTV、劇本殺、影劇院、網吧、健身房等各類空間密閉娛樂場所和博物館、文化館、圖書館、美術館、室內體育場館等各類公共文體活動場所暫停營業。

二，嚴控人員聚集，除防疫相關會議外，全市各單位近期取消一切活動，暫不舉辦大型會議、論壇等活動；各類校外補習機構暫停線下活動；宗教活動場所暫時關閉，暫停宗教活動；幼兒園、托幼機構、養老院、福利機構等實行封閉管理；餐飲單位不承接宴席活動，鼓勵提供到店自取、外賣訂餐，實施無接觸配送服務；黨政機關、企業和事業單位餐廳實行錯峰就餐；提倡喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦。

三，在人員密集的室內場所、乘坐公共交通工具、人員密集的露天場所科學規範佩戴口罩，保持社交距離，防疫期間不聚集、不聚眾，注意個人衛生，勤洗手、多通風。

同時，各縣（區）立即開展全員核酸檢測工作，嚴格落實常態化疫情防控各項措施；市全域實行靜默管理，人員不進不出。公告自發布之日起實施，暫定實施3天。

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