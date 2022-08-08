我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透專欄作家：美中關係千瘡百孔 進入瓦解的最後階段

治安隱憂 紐約市警提前退休人數年增7成

彭博：解放軍演雖繼續 但跡象顯示台海航運漸恢復正常

編譯林奕榮／綜合外電
彭博資訊報導，中國此次軍演原定7日結束，但軍方已宣布演訓時間延長。儘管如此，船舶追蹤資料顯示，台灣海峽的船舶和航空運輸正在恢復原定路徑；船運專家表示，船隻不再避開特定區域的原因，是希望及時把貨物運送給客戶，以免承擔高昂罰款。 歐新社
彭博資訊報導，中國此次軍演原定7日結束，但軍方已宣布演訓時間延長。儘管如此，船舶追蹤資料顯示，台灣海峽的船舶和航空運輸正在恢復原定路徑；船運專家表示，船隻不再避開特定區域的原因，是希望及時把貨物運送給客戶，以免承擔高昂罰款。 歐新社

彭博資訊報導，台灣海峽的航運顯現恢復正常的跡象，不過中國軍方宣布在台灣周邊進行新演習，暗示航運業的風險猶存。

根據彭博彙編的船舶追蹤數據，自6日以來，共有逾40艘船隻通過了高雄港以南的中國軍事演習區。8日最新的船舶位置則顯示，中國劃定的六個軍演區中，四個有船隻穿越。

台灣海峽是供應鏈和大宗商品的重要國際航線，但美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國軍方在台海展開數十年來最挑釁的軍事演習，讓此區海運面臨不確定性及航程延誤。部分船東禁止船隻駛經台灣海峽，其他船東則要求船舶避開軍演區。

中國此次軍演原定7日結束，但軍方已宣布演訓時間延長，且尚未公布結束時間。儘管如此，船舶追蹤資料顯示台灣海峽的船舶和航空運輸正在恢復原定路徑；船運專家表示，船隻不再避開特定區域的原因，是希望及時把貨物運送給客戶，以免承擔高昂罰款。

Trident LNG的全球貿易和諮詢主管科普森表示：「這些貨物的價值非常高，所以商船按計畫航行和卸貨，避免鉅額索賠，這並不令人意外。儘管台海局勢令人擔心，但中國尚無理由立即動用極端措施，我認為北京當局也不希望發生意外。」

全球經濟預測及商業諮詢機構IHS Markit旗下的軍事和安全資訊公司詹氏（Jane's）首席防衛分析師里茲旺指出：「中國並未進一步發布實彈演習的通告，因此船運公司會恢復駛經軍演區的航線，以節省燃料。」

在此同時，中國外交部則表示，中國在自己領土周邊海域進行演訓，符合國際慣例，國際社會絕大多數國家對此表示理解和支持。

航線 北京 裴洛西

上一則

中科院老天文學家 蝸居13平米「漏室」…妻怨：要和別人搶廁所

下一則

新婚2天 陝女離世器捐救活3人 丈夫「或許某天能再見她的身影 」

延伸閱讀

中國軍演大封鎖 專家憂台海現狀將永久改變

中國軍演大封鎖 專家憂台海現狀將永久改變
譴責中國軍事挑釁 吳釗燮9日舉行國際記者會

譴責中國軍事挑釁 吳釗燮9日舉行國際記者會
紐時：中國大肆軍演後「取得台灣的方式受更大侷限」

紐時：中國大肆軍演後「取得台灣的方式受更大侷限」
新聞評論／美中部分護欄被拆 台海新現狀更凶險

新聞評論／美中部分護欄被拆 台海新現狀更凶險

熱門新聞

(取自央視)

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

2022-08-04 03:20
東部戰區披露影片，宣示「嚴陣以待聽令而戰」、「埋葬一切來犯之敵」。(視頻截圖)

解放軍「誓葬來犯之敵」長型神祕飛彈為何打馬賽克?

2022-08-02 02:30
瑯琊病毒在山東、河南已經發現35例感染個案。（美聯社）

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

2022-08-07 03:40
中國外交部5日傍晚宣布對裴洛西訪台採取對美反制措施。（圖／取自大陸外交部官網）

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

2022-08-05 09:36
解放軍遠程火箭炮近年技術有所突破，提高射程與精度，圖為解放軍4日對台灣周邊進行的遠火射擊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

專家：遠程火箭彈技術大突破 對台不需用「東風」

2022-08-06 11:18
解放軍東部戰區公布抵近台灣演訓的照片，圖中的白色尖塔，中媒稱經證實是花蓮和平電廠煙囟，直線距離僅11.78公里，左側為共軍南京艦上的士兵持望遠鏡瞭望。（新華社）

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

2022-08-06 22:00

超人氣

更多 >
王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」

王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」
分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事
降通膨法案 參院過關

降通膨法案 參院過關
南華早報：北京當局對美日宣洩怒氣後 外交面臨兩難

南華早報：北京當局對美日宣洩怒氣後 外交面臨兩難
洛縣6死8傷車禍肇事者是護士 案發前才和男友吵架

洛縣6死8傷車禍肇事者是護士 案發前才和男友吵架