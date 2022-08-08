彭博：解放軍演雖繼續 但跡象顯示台海航運漸恢復正常

彭博資訊報導，中國此次軍演原定7日結束，但軍方已宣布演訓時間延長。儘管如此，船舶追蹤資料顯示，台灣海峽的船舶和航空運輸正在恢復原定路徑；船運專家表示，船隻不再避開特定區域的原因，是希望及時把貨物運送給客戶，以免承擔高昂罰款。 歐新社

彭博資訊報導，台灣海峽的航運顯現恢復正常的跡象，不過中國軍方宣布在台灣周邊進行新演習，暗示航運業的風險猶存。

根據彭博彙編的船舶追蹤數據，自6日以來，共有逾40艘船隻通過了高雄港以南的中國軍事演習區。8日最新的船舶位置則顯示，中國劃定的六個軍演區中，四個有船隻穿越。

台灣海峽是供應鏈和大宗商品的重要國際航線 ，但美國眾議院議長裴洛西 訪台後，中國軍方在台海展開數十年來最挑釁的軍事演習，讓此區海運面臨不確定性及航程延誤。部分船東禁止船隻駛經台灣海峽，其他船東則要求船舶避開軍演區。

中國此次軍演原定7日結束，但軍方已宣布演訓時間延長，且尚未公布結束時間。儘管如此，船舶追蹤資料顯示台灣海峽的船舶和航空運輸正在恢復原定路徑；船運專家表示，船隻不再避開特定區域的原因，是希望及時把貨物運送給客戶，以免承擔高昂罰款。

Trident LNG的全球貿易和諮詢主管科普森表示：「這些貨物的價值非常高，所以商船按計畫航行和卸貨，避免鉅額索賠，這並不令人意外。儘管台海局勢令人擔心，但中國尚無理由立即動用極端措施，我認為北京 當局也不希望發生意外。」

全球經濟預測及商業諮詢機構IHS Markit旗下的軍事和安全資訊公司詹氏（Jane's）首席防衛分析師里茲旺指出：「中國並未進一步發布實彈演習的通告，因此船運公司會恢復駛經軍演區的航線，以節省燃料。」

在此同時，中國外交部則表示，中國在自己領土周邊海域進行演訓，符合國際慣例，國際社會絕大多數國家對此表示理解和支持。