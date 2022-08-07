因疫滯留三亞酒店 1家13口7天噴飛18萬人民幣

滯留三亞遊客在排隊核酸採樣。（中新網）

海南三亞近日爆發新一輪新冠疫情 ，須實行封閉式管理。網傳成都一家庭13人滯留三亞高級酒店，住一晚萬元吃一餐7000，7天花了18萬（人民幣，下同，約2.6萬美元）。

澎湃新聞報導，在三亞通知全市臨時靜態管理的前一天，許峰（化名）一家在三亞旅行原本已經接近了尾聲，卻沒想到在準備離開的當天被「留」了下來。

許峰稱他們是8月6日回成都的機票，5日晚上已經收拾好行李了，就收到了航班取消的通知，之後訂機票，訂一個取消一個。」許峰一大家13口人被滯留三亞。

許峰稱，他們一家是7月31日從成都前往三亞旅行，10個大人，帶著3個孩子，最小的只有2歲，「我們就是想趁著暑期帶孩子出來玩一玩，沒想到會發生這種事。」

三亞的這輪疫情始於8月1日，也就是許峰一家人到達的第二天，在遊玩的過程中，許峰也一直在關注著三亞的疫情，在離開的前一天，他才終於稍微放心來，然而隨即就收到了航班取消的通知。

帶著忐忑的心情入睡後，一覺醒來許峰就收到各種「壞消息」，「6日起床我們才得知三亞全域實施靜態管理，凌晨4點發的消息，等我們知道的時候已經晚了。」許峰說，靜態管理實施的當天上午還能通過平台預定機票，他和家人們分頭購買，然而前腳剛預訂上，後腳就收到航班取消的通知，「買一個取消一個」。

經過一個上午的操作，終於有一個航班「正常」，許峰購買的6日下午直飛重慶機票，在6日中午時尚未取消，這給了一家人帶來了很大的希望。「我們當時想趕緊趕到機場 ，但是又怕再被滯留在機場，正在發愁的時候，航班就取消了。」

滯留三亞，許峰一家人居住在三亞知名的度假酒店文華東方酒店，每間房每晚的房費為5000元，13口人入住了5間房。滯留後，三亞文化東方酒店同意按照政府規定，以此前預訂價格的半價收費續住，即每間房每晚2500元，但這筆費用對13口人的許峰一家人來說，也是一大筆費用。

「我們13個人一晚的費用就要12500元，我們也想換個更便宜的房間，但這家酒店最便宜都要2300元一晚。」除了住宿費用，餐食也是一大開銷，「酒店房價只包含早餐，午餐和晚餐都要自費在酒店用餐，午餐、晚餐自助餐700元一位，不算小孩，大人吃一頓就要7000元，遠遠超出預算 了。」

許峰算了一下，滯留期間13口人每天的食宿費就高達26500元。按照三亞市目前最新的防疫政策，「遊客在完成7天風險排查後，經評估方可離島。」滯留7天，就意味著一家人的費用高達18萬餘元，「還不知道7天後能不能順利離開。」

「一家13口滯留三亞7天將花18萬」的消息曝光後，引發關注。另據環球網，報導指可能有跨大了的成份，一名當事人稱「每頓飯700元一人的標準」是誤解。酒店有不同的餐廳，住客可以選擇不同的標準，「不是說我們每天必須每個人都要去吃700元一頓的餐」。

針對上訴情況，涉事的文華東方酒店方表示，「18萬」輿論中提及到的700元一位的用餐費用，是酒店其中一個餐廳自助餐的費用，涉事的客人只在這個餐廳用過一次餐。

三亞市疫情防控工作指揮部指出，當地已實施全域靜態管理措施，並在今早8時半起開通24小時涉疫熱線，供滯留當地的遊客反映問題。